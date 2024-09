Shogun se convierte en la serie favorita en los premios Emmy

El drama ambientado en el Japón del siglo XVII Shogun parte como la gran favorita de la 76 edición de los premios Emmy, que se celebran este domingo en Los Ángeles, al ser la más nominada de la noche seguida de la comedia The Bear, que se afanará por continuar como la gran ganadora luego de la edición pasada.

La ceremonia tendrá lugar en el teatro Peacock L.A. Live, ubicado en el centro de Los Ángeles, a partir de las 17:00 hora local (1:00 GMT del lunes) y su señal será distribuida por la cadena estadounidense ABC.

Shogun, la serie con más nominaciones en los Emmy

Shogun, serie de la factoría FX, se postula como la gran triunfadora de la gala incluso antes de comenzar, tras lograr 14 Emmy en las categorías técnicas, el mayor número de galardones que obtiene un proyecto de televisión en una sola temporada, durante los Emmy a las Artes Creativas celebrado el pasado domingo.

Estos premios sirven de antesala a la gala principal de este domingo y reconocen la labor en las categorías de diseño de producción, edición de sonido, fotografía, bandas sonoras de series, así como a los mejores artistas invitados, entre otros.

Shogun también podría embolsarse seis galardones más y luchará por imponerse en la terna a mejor serie de drama con la emblemática The Crown (18 nominaciones), Fallout, The Gilded Age, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, Slow Horses y The 3 Body Problem.

Shogun lidera la lista total con 25 nominaciones y le sigue The Bear, otra de las grandes apuestas de FX, que buscará afianzar su reinado en la categoría de comedia con sus 23 nominaciones, el doble que en la pasada edición.

¿Cómo ver la ceremonia de los Emmy en vivo?

Este año, la transmisión de los Emmys se podrá ver en vivo por el canal TNT y a través de la plataforma de streaming Max. En un comunicado, la aplicación señaló que "la cobertura comenzará una hora antes con el Pre-Show PUNTO DE ENCUENTRO desde las 6:00 p. m., que llevará a la audiencia a la intimidad de la celebración".