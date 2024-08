Soda Stereo y el significado detrás de la canción 'De música ligera': así nació el tema

El 27 de agosto de 1984 marcó un antes y un después en la historia del rock latinoamericano. Ese día, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti lanzaron su álbum debut homónimo, 'Soda Stereo'. Este disco no solo catapultó a la banda a la fama, sino que también redefinió el panorama musical de la región.

El álbum, producido por Federico Moura, líder de la banda Virus, fue grabado en los estudios de CBS en Buenos Aires. Con influencias del new wave, el post-punk británico y el rock alternativo, el disco presentó una propuesta fresca y audaz que rápidamente capturó la atención del público y la crítica.

Canciones como '¿Por qué no puedo ser del Jet Set?', 'Te hacen falta vitaminas' y 'Trátame suavemente' se convirtieron en éxitos instantáneos. Cada una de estas canciones reflejaba la habilidad de Soda Stereo para combinar letras ingeniosas con melodías pegajosas, creando un sonido único que resonó con una generación entera.

'De música ligera', el tema que se convirtió en himno de Soda Stereo

Pocas canciones han alcanzado el estatus icónico de 'De música ligera' de Soda Stereo. Lanzada en 1990 como parte del álbum 'Canción Animal', este sencillo no solo se convirtió en un himno generacional, sino que también marcó un hito en la carrera de la banda argentina. Pero, ¿cuál es el significado detrás de esta emblemática canción y cómo nació?

Publicidad

'De música ligera' fue escrita por Gustavo Cerati y Zeta Bosio en un momento crucial para Soda Stereo. La banda estaba en pleno proceso de evolución, tanto en su sonido como en su imagen. Según Zeta Bosio, la canción surgió durante una sesión de ensayo en la Plaza de Toros Calafia de Mexicali, México, en 1989.

Este dato fue confirmado por Adrián Taverna, ingeniero de sonido de la banda, quien recordó cómo la banda improvisó hasta dar con el sonido distintivo que caracteriza a la canción.



¿Cómo nació 'De música ligera'?

"Mis padres tenían una caja de discos que se llamaba Clásicos ligeros de todos los tiempos donde había música de películas, obras clásicas y de todo, mezclando Mozart con Ennio Morricone. Esas palabras me habían pegado mucho y a mí me quedó sonando siempre la frase de ‘clásicos ligeros’. ¡Todo el tiempo vuelvo a lo que hacía cuando era chico! Es un momento en el que salieron muchísimas cosas: ideas musicales, yeites con la guitarra y cosas que ahora no se me ocurriría hacerlas", contó Gustavo Cerati durante una entrevista en 1990.

Publicidad

El vocalista mencionó que "había participado en el disco Conga, de Daniel Melero, tocando en un tema que se llamaba 'Música lenta' que decía: ‘Serán los efectos de la música lenta’. Y fue como una especie de respuesta velada, porque me impulsaron esa misma canción y los efectos de la música lenta. Después me acordé de los clásicos ligeros y de la música ligera, y empecé a escribir sobre lo que significaba un poco la idea del pop".

"Por un lado, no podés zafar de ello y siempre está bueno escuchar una canción así, donde no tenés ni qué pensar, porque simplemente está y te arrasa. Por otro lado, no es que te quede tanto, sino que es solo un momento en la vida. Fue uno de los temas más instantáneos que tuvimos con Soda Stereo. Fue llegar a la sala, empecé a tocar el riff, y salió", agregó Cerati.