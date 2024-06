Sofía Vergara presenta Dios mío coffee, su marca de café que exalta a la mujer colombiana

Sofía Vergara se convirtió en la embajadora del café colombiano ante el mundo con su propia marca llamada Dios mío coffee. Se trata de una alianza de la Federación Nacional de Cafeteros y su programa de mujeres caficultoras.

Sofía Vergara presenta el café colombiano de sus sueños: “Alguna vez has sido víctima de un café asqueroso, pues, bueno, ya no más. Tengo buenas noticias para ustedes, pues me asocié con mujeres caficultoras apasionadas y dedicadas. Mujeres que cultivan el café que toda la vida he soñado. Déjenme enseñarles el café Dios mío”.

“Se trata de un café hecho con el amor de cientos de caficulturas y, por supuesto, es colombiano”, manifestó Sofía Vergara.

Este café viene desde las más fértiles montañas de Colombia y donde esa bebida es más que eso, es una expresión de pasión y autenticidad.

Con esta iniciativa, Sofía Vergara y la Federación Nacional de Cafeteros esperan evocar las tradiciones y sabores de Colombia, todo esto mientras celebran a las mujeres caficulturas.

Según Sofía Vergara, esta marca nació por el amor al café colombiano y sus altos estándares, pues ella creció en Colombia donde tomaba la bebida a diario. Además, narró que ha pasado los últimos años creando mezclas con un equipo de mujeres cafeteras.

Esta marca será comercializada en Estados Unidos. El proyecto rinde homenaje a tres cualidades de la mujer colombiana: dulzura, equilibrio y fuerza.

