Sofía Vergara sufre dolorosa pérdida: "Mi vida nunca será la misma sin ti"

La Toti, como también es conocida Sofía Vergara, no está pasando por uno de sus mejores momentos. Según anunció en redes sociales, recientemente falleció uno de sus grandes amigos, con quien empezó a escribir su historia en Estados Unidos.

Con una emotiva galería de fotos que da cuenta de sus años de amistad, Sofía Vergara despidió a Barry Peele, quien murió el 15 de junio. "Mi vida nunca será la misma sin ti", escribió la actriz colombiana en la descripción con la que acompañó las fotografías.

Por ahora, se desconocen las causas de la muerte de Barry Peele, pero desde Hollywood varias personas lamentan su fallecimiento y envían mensajes de condolencia a su familia.

¿Quién era Barry Peele, el amigo de Sofía Vergara que murió recientemente?

Además de ser modelo y fotógrafo, Barry Peele también era reconocido por muchos famosos por ser un profesional y productor inmobiliario internacional de Sotheby's, con sede en Beverly Hills, California.

Gracias a su trabajo, por más de 20 años, Barry Peele se hizo conocido por manejar con gran profesionalismo a clientes de muy alto perfil, siendo uno de los agentes más queridos por la industria de Hollywood. Además de Sofía Vergara, trabajó con otras importantes celebridades como Madonna, Demi Moore, Ricky Martin y Sharon Stone, entre otros.

Antes de convertirse en agente inmobiliario, Barry Peele hizo un gran recorrido como fotógrafo profesional y productor en Hollywood, ahí nació su amistad con la colombiana. De hecho, produjo dos conocidas películas documentales a lo largo de su carrera como productor, la primera película fue Rize (2005) y, la segunda, I Am Because We Are (2008).

A lo largo de sus años de amistad, Barry Peele vivió importantes momentos con Sofía Vergara, acompañándola siempre en las festividades. Además, fue el organizador de la fiesta de compromiso de la colombiana con Joe Manganiello en la Soho House, en West Hollywood. De hecho, una de las últimas publicaciones de Peele fue una foto junto a la actriz.

