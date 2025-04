Taliana Vargas aclaró su presencia en el funeral del papa Francisco: "Lo que es ser una peregrina"

La actriz samaria Taliana Vargas compartió fotografías desde Roma, Italia, esta semana. La intérprete visitó esa zona de Europa mientras el mundo despedía al papa Francisco , fallecido el lunes a los 88 años.

"Así fue la audiencia con el santo papa Francisco… Gracias a esta visita llevaremos la fundación del papa Scholas Occurrentes a Cali con financiación internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para educar a nuestros niños en medio ambiente y convivencia", escribió la actriz en una publicación en su cuenta de Instagram, contando la vez que pudo hablar con el pontífice.

Vargas, quien es esposa del alcalde de Cali, Alejandro Éder, fue criticada por varios usuarios. Entre los comentarios reprochan que al ser la primera dama de la ciudad sus gastos de viaje a Roma los estaba contemplando como gastos de ese rol.

La actriz aclaró el viaje. "Las Diosidencias pasan cuando uno se dispone abrir el corazón. Tenía este viaje programado a Roma hace varios meses para vivir la experiencia del jubileo y coincidió con el adiós del papa Francisco", escribió Vargas en la descripción de un video con varias imágenes de su visita.

"Me preguntaba qué hago acá y entendí que no vine a despedirme sola del santo que retumbó en mi corazón si no que vine a dejarle a sus pies todas sus intenciones del alma. Me siento un instrumento, y saben, es de las mejores sensaciones de la vida. No obrar para mí, obrar para otros. Ufff que liberación, Eso es lo que es ser una peregrina", agregó la actriz.

Vargas compartió varios momentos de su visita, entre esas a la Basílica de San Pedro, donde estuvieron los restos del pontífice durante tres días para que los feligreses rindieran sus plegarias. "Tres horas después acá seguimos en la fila para despedirnos de ti Santo papa Francisco", escribió Vargas con una fotografía en frente de esa edificación.

"Son ríos de gente, hay delegaciones de todas partes del mundo para despedir al Santo papa Francisco , yo tengo que compartir lo que se vive en estos momentos en roma, somos millones de peregrinos en roma”, contó. La intérprete dijo que como parte del jubileo tradicional en Roma está entrar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. “A la puerta Sata no entraré sola, entraré con todas sus intenciones. Venimos a pasar la Puerta Santa y esto es por toda Colombia… A tus pies, santo papa, dejo todas las intenciones que me dejaron por las redes sociales”.

La comitiva oficial de Colombia en el funeral del papa Francisco

La canciller de Colombia, Laura Sarabia, y la primera dama, Verónica Alcocer fueron las representantes oficiales del país en el Vaticano para la despedida al papa. El presidente Petro anunció que no podía viajar por recomendación médica. Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Alberto Ospina, embajador de Colombia ante la Santa Sede, también hicieron parte de la comitiva.

"El último adiós del papa Francisco lleno de aplausos, reconciliación y esperanza. En el mismo lugar se reunieron un sin número de naciones a recordar lo que es el servicio del amor. Por un momento se dejaron de lado las divisiones, la política y solo se escucharon oraciones", escribió Sarabia en su cuenta de X. La canciller estuvo esta semana en el Vaticano asistiendo a diferentes ceremonias en honor al pontífice y en reuniones con miembros de misiones diplomáticas de diferentes países, que se hicieron de manera presencial y virtual.

La primera dama también compartió un mensaje agradeciendo la labor del papa: "Su propósito sigue vivo en los corazones que creen en el amor, el perdón y la reconciliación. Gracias, Su Santidad Papa Francisco, por sembrar esperanza en el mundo entero, nuestra casa común".

NOTICIAS CARACOL/MATEO MEDINA ESCOBAR