Funeral del papa Francisco: las fotos de Laura Sarabia y Verónica Alcocer en el Vaticano

Apenas concluido el funeral del papa Francisco una inmensa pancarta apareció en San Pedro del Vaticano con el texto "ADIÓS, PADRE", unas palabras que recogían con precisión el sentimiento reinante en la plaza: los católicos lloran no solo a un papa, sino a un pastor. La plaza frente a la basílica de San Pedro y las calles colindantes rebosaron desde la madrugada de fieles que quisieron dar en persona su adiós a un pontífice muy apreciado por su humanidad.

Mandatarios y representantes de países de todo el mundo asistieron al funeral del pontífice, fallecido el lunes a los 88 años. Entre los asistentes se encontraban los dirigentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, presidentes respectivos de Estados Unidos y Brasil. Por el lado de Colombia el presidente Gustavo Petro manifestó que no podía viajar para las ceremonias que se llevaron a cabo este sábado. En representación del país asistieron la canciller, Laura Sarabia, y la primera dama, Verónica Alcocer. Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Alberto Ospina, embajador de Colombia ante la Santa Sede, también hacían parte de la comitiva.

"El último adiós del papa Francisco lleno de aplausos, reconciliación y esperanza. En el mismo lugar se reunieron un sin número de naciones a recordar lo que es el servicio del amor. Por un momento se dejaron de lado las divisiones, la política y solo se escucharon oraciones", escribió Sarabia en su cuenta de X. La canciller estuvo esta semana en el Vaticano asistiendo a diferentes ceremonias en honor al pontífice y en reuniones con miembros de misiones diplomáticas de diferentes países, que se hicieron de manera presencial y virtual.

La primera dama también compartió un mensaje agradeciendo la labor del papa: "Su propósito sigue vivo en los corazones que creen en el amor, el perdón y la reconciliación. Gracias, Su Santidad Papa Francisco, por sembrar esperanza en el mundo entero, nuestra casa común".

El presidente Petro compartió un extenso mensaje en su cuenta de X lamentando la muerte del primer papa latino . "Aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo, sé que Francisco ya no está, no está en Roma, ya su existencia finalizó. Ha muerto el gran papa latinoamericano, que se abrió a toda la humanidad, y fue humano, simplemente humano y, por tanto, muy sensible ante los problemas de los demás, los problemas del mundo, los problemas de la humanidad. ¡Ay Francisco!, que tanta humanidad nos demostraste, recuerdo que a mi me pusieron ese nombre, mi padre y mi madre, y me puse a investigar de donde venía, y descubrí a un revolucionario religioso italiano, muy humilde, que amaba todo, hermano sol, hermana luna, hermano lobo, dijo, y me hice revolucionario por ello, era San Francisco de Asís y generó la idea de la hermandad humana que protege la vida", escribió el mandatario.

¿Por qué Petro no asistió al funeral del papa Francisco?

“Quería ir al entierro de un amigo”, expresó durante la instalación de los comités ciudadanos de la consulta popular que adelantó en Soledad, Atlántico. "Yo quería ir allá, a Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no . No puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo", añadió, sin dar detalles de cuál es la razón de la recomendación de su doctor.

Tras esto, dedicó palabras al papa Francisco, afirmando que "he enterrado en mi corazón el hombre físico, que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral cuando tanta suspicacia iba a levantar de una extrema derecha que reclama el catolicismo, pero que en sus acciones diarias de muerte no es más sino una burla de él".