Travis Kelce, novio de Taylor Swift, debutó como bailarín en el Eras Tour de Londres

Taylor Swift y sus conciertos no dejan de ser noticia a nivel internacional. En cada show, la artista intenta sorprender a sus fanáticos con el espectáculo, pero, sin duda alguna, el del domingo 23 de junio de 2024 en Londres fue el que más furor causó en el público y en las redes sociales.

>> Lea también: Paul McCartney se gozó concierto de Taylor Swift en Londres: no fue la única estrella

En medio del espectáculo, que transcurría con total tranquilidad y normalidad, Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, apareció en el escenario y se convirtió en parte del show. Los gritos de las swifties, que desde antes habían sorprendido a la cantante, se hicieron mucho más intensos al verlos juntos sobre el escenario del estadio Wembley, en Londres.

Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden en medio de concierto en Londres

Londres es una ciudad especial para el Eras Tour de Taylor Swift, pues la norteamericana tiene ocho fechas agotadas en el mismo estadio. El 23 de junio terminó su primera de tres etapas en el emblemático estadio y cerró con broche de oro, reafirmando su amor por Travis Kelce.

Travis Kelce fez uma participação especial no show da Taylor Swift em Londres. 😍



(via @TSwiftNZ, ameliamanca/TT) pic.twitter.com/Lur0CVVViF — NFL Brasil (@NFLBrasil) June 24, 2024

Publicidad

Cuando la cantante se disponía a cantar su tema I Can Do It With A Broken Heart, el momento previo tiene una especie de actuación con varios bailarines vestidos de sombrero de copa y frac que atienden a la joven que se está desmayando. Travis Kelce se convirtió en uno de esos bailarines y hasta cargó a la cantante a través del escenario.

Las redes sociales se inundaron de fotos y videos del momento que ya es viral. Los swifties aplauden la relación de los dos famosos, quienes durante el último año se han demostrado su apoyo mutuo: ella asiste a sus juegos de la NFL y él a sus conciertos. En esta ocasión fueron más allá.

Publicidad

El mensaje de Taylor Swift a Travis Kelce tras sorpresa en Londres

Luego del espectáculo, lo que más llamó la atención es que la misma Taylor Swift registrara en su perfil de Instagram el momento junto a Travis Kelce. Se trata de la segunda publicación en la que el novio de la cantante aparece.

"La primera ronda del estadio de Wembley fue tan surrealista. Mirando a multitudes de 90.000 fans cada noche y escuchando ese VOLUMEN. Estas fueron algunas de las multitudes más ruidosas que he escuchado. Y todavía me estoy rompiendo/desmayando por el Eras Tour debut de Travis Kelce 🥰 Nunca voy a olvidar estos espectáculos. No puedo esperar para hacerlo 5 veces más en agosto", escribió.

>> Le puede interesar: ¿Taylor Swift y Luis Miguel juntos? Esta foto está causando revuelo en redes sociales