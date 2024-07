Travis Kelce, novio de Taylor Swift, rechazó protagonizar serie de Netflix

Travis Kelce es un reconocido jugador de la NFL en Estados Unidos, pero recientemente se ha convertido en una personalidad mucho más reconocida en las redes sociales por su relación amorosa con Taylor Swift. En las últimas semanas, mucho más por su participación en uno de los conciertos de la superestrella.

>> Lea también: Travis Kelce, novio de Taylor Swift, debutó como bailarín en el Eras Tour de Londres

Además del deporte y su relación, Travis Kelce también es famoso por su aparición frente a las cámaras. Aunque recientemente confesó que rechazó ser el protagonista de una serie de Netflix.

¿Por qué Travis Kelce rechazó protagonizar una serie?

En una reciente entrevista, Travis Kelce reveló que la plataforma de streaming lo llamó para ser protagonista de la serie documental Receiver, la cual está inspirada en el fútbol americano, deporte que él juega.

Publicidad

"Después de que Pat lo hizo, me preguntaron al respecto. No sé. Prefiero simplemente jugar al fútbol, hombre. Ya estoy bastante ocupado con el podcast y todo eso. Estoy harto de esa onda de reality. Ya no estoy interesado en eso", dijo en el podcast Bussin’ with the Boys.

Travis Kelce debutará como actor en serie de terror

Aunque no estuvo interesado en protagonizar una serie sobre su pasión, sí tendrá su debut como actor en una serie de terror. Se trata de la producción Grotesquerie que recientemente empezó grabaciones y dirige Ryan Murphy.

Publicidad

"Ryan Murphy es un guionista, director y productor increíble, la verdad. Es tan sencillo como que no hay nada que no pueda hacer. Y todos han sido de gran ayuda para hacerme sentir cómodo", señaló.

¿Por qué Travis Kelce participó en el concierto de Taylor Swift?

En la entrevista, Kelce recordó que recientemente salió al escenario con Taylor Swift en medio de uno de sus conciertos. Señaló que cuando le dieron la idea se emocionó bastante. "Yo pensaba: '¿Qué? Me encantaría hacer eso, ¿estás bromeando? He visto el concierto lo suficiente, así que pueden ponerme a trabajar aquí'".

Además, reveló que en principio él quiso hacer otra cosa sobre el escenario, subirse a una de las bicicletas que usan los bailarines en la interpretación de Blank Space, pero decidieron que fuera la opción más segura. "No hice esto porque había peligro de que chocara con alguien o golpeara a algún bailarín", explicó.

>> Le puede interesar: Paul McCartney se gozó concierto de Taylor Swift en Londres: no fue la única estrella