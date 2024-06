¿Una integrante de Omega estaría pensando en irse del Desafío XX?

En el capítulo del Desafío XX de este miércoles, 26 de junio de 2024, Alejo, participante del equipo Omega, le preguntó a Luisa, su colega, si piensa irse de la ciudad de las cajas por su lesión en el brazo. Ella le señaló que no quiere abandonar su sueño.

"Yo voy a terminar este ciclo y no me voy a ir por una lesión. ¿Qué tal sea solo el golpe? Lo único es que, si toca contacto, no me quiero reventar", sostuvo Luisa.

En medio de la conversación, Gaspar le recordó a la exseñorita Colombia que su vida por fuera del Desafío debe continuar y, por ende, es importante cuidarse para que su salud después del reality no le afecte su cotidianidad.

¿Hablaron sobre la actitud de Renzo?

En el diálogo, Luisa y Alejo también hicieron referencia a la actitud de Renzo. Ambos coincidieron en que el competidor se está sintiendo muy confiado y aseguraron que él solo piensa en la figura que debe mostrar en la pantalla por las personas que lo ven desde Barranquilla.

Para ellos, Renzo solo busca figurar.

Aunque Luisa criticó a Alejo porque él siempre les dice lo mismo a todos sus compañeros, el jugador aseguró que se trata de una estrategia que ha usado en las últimas semanas de la competencia.

Alejo comentó que "Gaspar, Dickson, Glock y Natalia se tienen que matar entre ellas", para que las otras mujeres del Desafío puedan avanzar sin contratiempos a la etapa final del reality.

