Así vivió Kratos sus últimos momentos en Desafío XX: "La prueba más dura de mi vida"

La falta de comida, el cansancio y el alto nivel de exigencia física le jugaron una mala pasada a Kratos, integrante del equipo Omega del Desafío XX, cuya historia en la competencia acabó en el Box Negro. El deportista contó los detalles de su última prueba y sus próximos proyectos.

>>> Le recomendamos: La triste verdad que conoció Kratos al salir del Desafío XX: ¿Alejo lo traicionó?

Para Kratos, el jugador de rugby bogotano que hacía parte del Desafío XX, el reto que lo sacó de la competencia fue "la prueba más dura de su vida", asegurando que su cuerpo y la vida le dieron la señal de que su trayecto en el programa había terminado.

"Fue el momento, era lo que tenía que pasar y di todo, que es lo más importante. El cuerpo me dice 'no más', la cabeza me decía 'tienes que seguir por los sueños que tienes, que quieres cumplirle a tu mamá', pero era eso, como una descompensación por tanto tiempo sin comer", expresó Kratos, cuyo nombre real es Bryant Guzmán.

Publicidad

Dijo que demostró todo lo que podía en la competencia, además de llevarse grandes aprendizajes, entre ellos, el no dar por sentado todo lo que se tiene.

Durante su despedida, el competidor sorprendió a su compañera Glock con un bello detalle que encendió los rumores de una posible relación entre ambos.

Publicidad

"Ella fue una de las que me apoyó más. Esa piedrita la tenía guardada, yo dije 'no, esto me va a traer buena energía'. Ella también fue la última que se quedó a despedirse, entonces dije que se lo iba a dar para que también le sirva esa energía", comentó el exparticipante.

>>> Puede interesarle: Glock, derretida tras regalo de Kratos en el Desafío XX: "Para que no me olvides"

Kratos, exparticipante del Desafío, habla de sus proyectos tras su paso por el reality

Tras su paso por el Desafío, Kratos afirmó que entre sus planes está hacer un pódcast donde se hable de motivación, deporte y salud mental.