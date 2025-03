¿Por qué Shakira y Piqué discuten por la educación de sus hijos? Esto se sabe

Luego de conocerse la noticia de la ruptura de Shakira y Piqué en 2022, los detalles de su relación y el motivo de su separación se convirtieron en uno de los temas más mencionados en el mundo de la farándula y el entretenimiento, especialmente por la aparente infidelidad del exfutbolista.

Otro asunto de gran relevancia ha sido la custodia de sus hijos. Tras la ruptura, Shakira y sus hijos se trasladaron de España a Miami, Estados Unidos, donde actualmente residen. Sin embargo, antes del inicio de la gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran' de la cantante barranquillera, se había informado que Shakira dejaría a sus hijos en Miami bajo el cuidado de Piqué.

No obstante, dicha información fue desmentida cuando los niños aparecieron junto a la colombiana en uno de sus primeros conciertos en Brasil. Según informó el periodista Jordi Martín, Gerard Piqué habría regresado luego a España para cumplir con sus obligaciones con la 'Kings League' y el 'FC Andorra', por lo que no pudo cumplir con el supuesto compromiso de cuidar a sus hijos durante la gira de la cantante.

Sumado a que recientemente también se dio a conocer en el programa de espectáculos mexicano 'Ventaneando', que como alternativa Shakira habría contratado unos tutores para sus hijos, a lo cual el exfutbolista se habría negado rotundamente a cubrir los gastos económicos. Algo que aparentemente ha sido motivo de discusión entre ambos.

Ahora, Jordi Martín, el mismo periodista que dio a conocer al mundo la popular fotografía de Clara Chía y Piqué, aseguró que el origen de las discusiones entre Shakira y su ex no solo se debe al cuidado de sus hijos, sino también a los reproches por los supuestos ataques de la cantante hacia él y su actual pareja, Clara Chía. Esto estaría relacionado con los 10 "mandamientos" que Shakira muestra durante los conciertos de su world tour.

"Según Piqué, Shakira pone 'Claramente' y dice: 'Shakira, no tienes por qué atacarme ni a mí ni a Clara. Nos sentimos atacados en cada concierto que haces, así que, si quieres que nuestra relación vuelva a ser amigable, deja de atacarnos, y así yo iré a Miami'", expresó Jordi Martín.

¿Cuáles son Los mandamientos de Shakira?

Durante sus conciertos, Shakira ha compartido diferentes acciones que una "loba" de su manada debe seguir. Estos son:

1. Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas.

2. No pedirás permiso para ser tú misma.

3. Bailarás y cantarás para sanar.

4. Aullarás, porque nadie te puede callar.

5. Una loba no ataca, se defiende.

6. Una loba no compite las de su especie. Las lobas se ayudan y protegen.

7. No renunciarás a tu espíritu salvaje.

8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

9. Una loba no codiciará los bienes ajenos. ¡Claramente!

10. Una loba es loba para siempre.

