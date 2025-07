Esta es la historia del imitador de Vicente Fernández, ganador de Yo me llamo 2025

La decima temporada de Yo me llamo llegó a su final este martes 1 de julio. El público colombiano tuvo en sus manos la decisión más importante de todo el programa concurso: escoger al gran ganador de la temporada. Luego de varios meses de competencia, Rey Ruiz, César Escola y Amparo Grisales terminaron con su labor como jurados y se hicieron a un lado para permitir que la audiencia decidiera.

Yo me llamo Vicente Fernández fue el gran ganador, superando a Luis Alfonso, Paquita la del Barrio y Gloria Estefan, quienes también lograron llegar a la final. Las votaciones se habilitaron desde el pasado 27 de junio con la emisión del capítulo 115 y estuvieron activas hasta los instantes previos a la culminación del episodio final. El imitador se llevó el gran premio final de 500 millones de pesos.



¿Quién es Yo me llamo Vicente Fernández?

El cantante Víctor Manuel Serna, fue el ganador de Yo me llamo 2025 con su imitación del músico mexicano Vicente Fernández. El imitador colombiano es originario de Pereira, Risaralda. Nacido el 10 de septiembre del 2002, desde muy pequeño comenzó su gusto por la música de Vicente Fernández. "Arranqué a escucharlo y en un momento de mi vida cuando estabas pequeño le dije a mi abuelo que yo en algún momento iba a ser un gran cantante e iba a cantar la música de Vicente Fernández", dijo Serna en una entrevista para La Patria.

El joven de 22 años es hijo de Nathaly Peláez y Víctor Serna. Se encuentra en una relación sentimental con una mujer llamada Nathaly, con quien recientemente tuvo un hijo. Su bebé nació mientras él se encontraba participando en el concurso, hecho que lo motivó a continuar en el proceso del programa.

El joven cantante, que actualmente reside en Armenia, Quindío, recuerda que interpretó desde niño la canción Cuando yo quería ser grande. "Ahí empecé a escucharlo, a aprenderme más canciones y estudiar más sobre sus gestos". La práctica le surtió efectos al lograr coronarse como ganador de Yo me llamo 2025.

Antes de su llegada al famoso programa, cuando tenía 13 años, empezó a cantar en público. "Era muy nervioso y me daba pena hacerlo en público, lo hice en un concurso de una emisora de Pereira que llegó al colegio para un concurso y me inscribió una profesora. A los muchachos nos les gustaba la música de Vicente, pero cuando estuve en el escenario todos cantaron y desde ahí solté los nervios y comencé a perseguir un sueño".



La victoria en su tercer intento con Yo me llamo

En la entrevista con el medio citado, Serna contó que ya se había presentado para participar en Yo me llamo en dos ocasiones. "La primera no pasé porque era menor de edad y no se podía. La segunda vez que me presenté en Pereira y no pasé la audición frente al jurado y ya esta vez no tenía ganas de presentarme porque hablé con mi mamá ella me decía que para que me iba a presentar si sabía que los jurados son muy estrictos, hasta que hablé con mis compañeros del mariachi en Armenia y me decían que ya tenía más el físico, la voz, ya tiene la voz más madura y ha estado en el mariachi, ya tiene cancha y la pensé".

La victoria del imitador se pudo basar en varios de los aspectos que contó, lo primero siendo su gusto por la música de Vicente Fernández. Además de que analizaba las letras y la instrumentación. "Empecé a sentir mucho amor por este género y adicional a eso siempre he sido como era Vicente así mil amores, además de la presencia escénica que tenía en cualquier evento o entrevista, le cogí mucho gusto en todo sentido".

