¿Yana Karpova, influencer rusa, tuvo que irse de Colombia? Se hace viral video en el que pide ayuda

Seguidores colombianos de Yana Karpova, una creadora de contenido rusa radicada en Colombia, están preocupados por la aparente salida de la influencer del país. A través de redes sociales se ha conocido un video de la famosa explicando que estaba de "ilegal" en el país y que tuvo que pagar una multa millonaria.

¿Qué le pasó a Yana Karpova?

"Amigos, tengo que salir de Colombia porque me quedé de ilegal", expresó Karpova en un video que actualmente inunda las redes sociales, luego de que la famosa abandonara repentinamente un reality en el que estaba participando y, además, desapareció de sus perfiles.

La influenciadora explicó en el video que, además, tuvo que pagar una multa por quedarse en Colombia de manera irregular. "Ya pagué la sanción, ¿sabes cuánto me costó? 2'320.000 pesos colombianos", detalló y agregó que "estoy buscando el país para donde irme porque esto tiene que ser ya, estoy pensando irme a Panamá".

Aunque el video se ha hecho viral ante la reciente desaparición del a influencer, lo cierto es que es una grabación de 2023 que está generando confusión. El problema migratorio de Yana Karpova en Colombia efectivamente ocurrió, pero hace dos años.

En el video la influencer explicaba que tenía la esperanza que después la dejaran regresar al país. "Ojalá que me dejen entrar otra vez porque si no, yo no sé qué voy a hacer, es un shock para mí. Me dicen que sí me dejan entrar, por tres meses".

La grabación ha generado confusión ante el reciente panorama que vivió la rusa, que salió de un programa de televisión de manera repentina y no se han dado mayores explicaciones. En redes sociales se asegura que es posible que una vez más la extranjera esté enfrentando problemas con Migración Colombia.

Por su parte, su equipo de trabajo tan solo publicó un comunicado en sus cuentas en el que agradecieron a los seguidores de la rusa por su preocupación. "En el momento oportuno se compartirá con ustedes la razón. Por ahora, les queremos expresar lo muy agradecidos y felicidad que estamos con todos ustedes. Los queremos mucho".

¿Quién es Yana Karpova?

En sus redes sociales, Yana Karpova, de 38 años, ha explicado que tiene un gran amor por Colombia, país en el que vive desde hace cinco años y que aprendió español viendo telenovelas colombianas. En el país no solo se ha hecho famosa por sus videos virales, también por ser "la primera rusa cantante de reguetón", según se lee en su perfil, y por ser la novia del cantante colombiano Cris Valencia .

