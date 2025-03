La Divaza se fue de México por cuestión de vida o muerte: "Nuestra última opción"

A través de sus redes sociales el creador contenido conocido como La Divaza anunció que decidió abandonar México, país en el que vivió durante varios años, luego de abandonar su natal Venezuela . El joven de 26 años aseguró que no fue una decisión sencilla, pero fue la "última opción" que encontró para salvar la vida de su mamá.

¿Por qué La Divaza se fue de México?

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre de pila de La Divaza, no solo se ha hecho famoso en las redes sociales por sus videos graciosos y su activismo en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela . Durante los últimos años ha sido aplaudido por enfocarse en el cuidado de su mamá.

Kenya Álvarez, mamá de La Divaza, fue diagnosticada con cáncer de seno hace un tiempo y, desde entonces, el creador de contenido ha utilizado sus plataformas para dar un mensaje de lucha contra la enfermedad y mostrar a los internautas cómo se vive día tras día con la misma.

En el video publicado por La Divaza para explicar su radical decisión, señaló que en México su mamá no encontró las garantías para un tratamiento contra el cáncer de mama y, ante el desgaste de su salud y sus peores condiciones, buscaron una opción en otro país.

"Nos tuvimos que ir de México. Mi mamá tiene mucho dolor, ya tiene el tumor más grande, incluso tiene metástasis", detalló el famoso y agregó que en el país azteca la institución médica que la atendía tardó mucho en indicarle que no tienen el medicamento indicado para su tratamiento. "Tocó irse del país para ver si conseguimos ayuda".

Algunos mexicanos se ofendieron por las palabras del venezolano y él recalcó que nunca quiso expresarse en contra del país en el que vivió los últimos años. "El medicamento específico que ella necesita en ningún hospital de México lo tienen, le dieron fechas para noviembre, si esperamos de aquí a allá mi mamá se muere. Perdón si me expresé mal".

¿En qué país vive ahora La Divaza?

El venezolano explicó que uno de los primeros destinos en los que pensaron fue España, debido al idioma, pero señaló que no recibieron a su mamá para tratamiento. Entonces decidieron que su destino sería Lisboa, en Portugal, país en el que la mujer sí tiene acceso a salud por tener la nacionalidad.

"[Mi mamá] necesita un tratamiento muy costoso y ella no tiene seguro médico privado, haciendo cuentas sale mejor para ella estar aquí, en donde tiene acceso a la sanidad por su ciudadanía. No queríamos, porque no conocemos a nadie aquí", indicó La Divaza señalando que ahora vive en la capital de Portugal solo con su madre.

Figueira Álvarez resaltó que en medio de todo está muy preocupado por el estado de salud de su mamá, señalando que "no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si es demasiado tarde. Les iremos contando de todo el proceso".

Tras pasar unos primeros días en Lisboa , La Divaza mostró que ya fueron a los primeros médicos con su mamá y están avanzando en el tratamiento contra el cáncer de mama . Por otro lado, señaló que un choque cultural que ha experimentado es ver su apellido Figueira en diferentes lugares de la ciudad.

"La vida nos puso este reto pero lo enfrentamos con fuerza! Venir hasta acá nos da mucho miedo pero sabemos que será lo mejor y esperemos que esta vez sí sea la definitiva. Te amo mucho mami, eres la mujer más fuerte que conozco", escribió La Divaza en una publicación mostrando sus primeros días en Portugal.

