Yeferson Cossio reconoce que por "debilidad mental" se hizo cirugía para aumentar estatura

El influenciador antioqueño Yeferson Cossio reveló las razones que lo llevaron a someterse a una cirugía para aumentar ocho centímetros de estatura. En diálogo con el programa La Red de Caracol Televisión, reconoció que lo hizo por debilidad mental.



“La verdad, por pendejo, por débil mentalmente. Es que yo me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía y luego empiezo a ver y yo: ‘¿Eso cuánto alarga?’. Y empiezo a investigar y me creí un complejo que ni siquiera tenía”, aseguró.

Yeferson Cossio apuntó que el procedimiento fue algo muy complejo.

“Fue muy duro, dormía lapsos de máximo 15 minutos. Cada noche me despertaba 30, 35 veces, sin exagerar. Uno estaba cansado todo el tiempo, adolorido. Me despertaba, me iba para un lado, para el otro, el desespero. Es terrible porque no para”, afirmó.

El creador de contenido dijo que, como cada día se alargaba un centímetro, “cada día era peor”.

“Hay varios tipos de dolores, duelen diferente: el de los huesos, el del frío, el nervioso -que ese es el peor de todos-, el de las venas que te encalambran, el muscular. Hay otro que es muy diferente, que es el del Aquiles porque está alargando mucho y no da más. Las rodillas duelen no sé por qué. Terrible, menos mal ya pasó esa parte y ya estoy en recuperación”, explicó.

También, Yeferson Cossio admitió que es un "acomplejado”, algo que “no quiere maquillar”, y que no le gusta su cuerpo.

