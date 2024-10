Yina Calderón intentó besar al exesposo de Cintia Cossio en una fiesta

Yina Calderón, conocida por ser una de las figuras más controvertidas de la farándula colombiana, ha sumado una nueva polémica a su lista. Esta vez, la Dj e influencer intentó darle un beso a Jhoan López, el ex de Cintia Cossio, durante el cumpleaños de la 'Barbie colombiana', una fiesta que se celebró a las afueras de Medellín. Así lo dijeron asistentes y lo confirmarían videos.

El momento fue capturado en video por Marcela Reyes, otra creadora de contenido presente en la fiesta. En el clip, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve cómo Yina se acerca a Jhoan, quien trata de resistirse mientras ella le lanza un beso. La escena no pasó desapercibida para los internautas, que no tardaron en opinar sobre el comportamiento de Calderón.

Publicidad

Mensaje a Cintia Cossio antes del beso

Lo que hizo aún más sorprendente el momento fue el mensaje que Yina le envió a Cintia Cossio antes de intentar besar a su ex. Frente a la cámara, Yina Calderón dijo con tono bromista: "Cintia, yo te lo estoy cuidando, está de un juicio", refiriéndose a Jhoan López. Sin embargo, poco después, intentó besarlo, causando incomodidad en la fiesta y generando una ola de comentarios en las redes.

Publicidad

El video, que fue compartido por ella misma en su cuenta de Instagram, muestra claramente la interacción, la cual no fue bien recibida por muchos usuarios de redes sociales. Jhoan, quien trató de evitar el beso, se mostró incómodo ante la situación, pero esto no impidió que el video se difundiera rápidamente.

Como es habitual cuando se trata de Yina Calderón, las opiniones se dividieron. Mientras algunos usuarios criticaron fuertemente su comportamiento, acusándola de no respetar los límites personales de Jhoan, otros tomaron el incidente con humor, señalando que se trataba de una broma mal interpretada.

"No me sorprende nada de Yina, siempre busca llamar la atención", comentó un usuario en Instagram. Otros defendieron a Jhoan, resaltando su intento de evitar el beso: "Bien por Jhoan, se nota que no quería estar en esa situación". El video también generó opiniones sobre el tipo de contenido que producen algunos influencers, abriendo un debate sobre los límites del entretenimiento en las redes sociales.

Yina Calderón, un historial de controversias

Publicidad

No es la primera vez que Yina Calderón se ve envuelta en una situación controvertida. Desde su aparición pública en 2013, Calderón ha ganado notoriedad por su estilo polémico y sus constantes enfrentamientos en redes sociales. A pesar de las críticas que recibe por sus acciones y comentarios, Yina se ha mantebido en el centro de la atención, ganando tanto seguidores como detractores.