Yo me llamo Carin León se va a casar con una televidente: su amor nació en el programa

A través de redes sociales se ha conocido que Yo me llamo Carin León, ganador del concurso de imitación, se va a casar próximamente. Su prometida reveló detalles de cómo inició su relación, cuando él estaba en el programa de Caracol Televisión.

¿Con quién se va a casar el imitador de Carin León?

Se trata de Stefany Duarte, una mujer que, según sus redes sociales, es natural de Bucaramanga, Colombia, y es maquilladora profesional. Además, se puede ver por las imágenes que comparte que es una apasionada por los viajes y ha recorrido varios lugares de Colombia.

¿Cómo se conocieron el imitador de Carin León y su prometida?

Según reveló Stefany Duarte en su cuenta de TikTok, conoció a Juank Parra, más conocido como Yo me llamo Carin León, cuando ella estuvo como televidente invitada en una de las grabaciones del programa.

En la más reciente temporada de Yo me llamo, en Caracol Televisión, algunos televidentes interesados fueron invitados al set de grabación desde diferentes lugares del país. Entre ellos estuvo Stefany Duarte, quien vio la presentación de Carin León y decidió contactarlo por redes sociales.

"Me pareció muy talentoso un imitador de Yo me llamo, le voy a escribir por Instagram para felicitarlo. Igual no creo que me responda, debe escribirle mucha gente", comentó la mujer en un video en el que muestra el momento en el que ella estuvo en el programa y, luego, sorprende con las fotos de la pedida de mano que vivió junto al imitador.

@stefanyduarteeee Te amo cada dia mas @YoMeLlamo_Carin.León_2023 Dios nos tenia destinados estar juntos… ♬ original sound - 𝐿*ೃ༄

El mensaje de Stefany Duarte a Yo me llamo Carin León evidentemente fue contestado y, desde entonces, empezaron a hablar y hacerse más cercanos, hasta que consolidaron una relación. Recientemente, la pareja realizó un viaje a Antioquia, lugar en el que el imitador le propuso matrimonio.

