Yo Me Llamo Fariana le responde a Amparo Grisales tras su eliminación: "La doble moral es increíble"

Tensos momentos se vivieron en el más reciente capítulo de Yo Me Llamo , en el que la eliminada de la noche fue la imitadora de Fariana, quien recibió fuertes críticas del jurado en su presentación. Al respecto, la exparticipante se refirió al enfrentamiento que tuvo con Amparo Grisales y el trato que recibió por parte de la actriz a lo largo de la competencia.

¿Qué pasó en Yo Me Llamo con Fariana?

En el capítulo 21 Yo Me Llamo Fariana subió al escenario para interpretar el tema 'A Fuego'; sin embargo, a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, jurados del programa, les pareció que su presentación no fue satisfactoria y recibió malos comentarios.

"Fue perversamente desafinada, perversamente errática en todo lo que hiciste. Lo que hiciste es aburrido mi amor, te lo digo con todo mi amor, no sé si ensayaste y el color no lo veo por ningún lado. Te faltó todo", expresó la actriz Amparo Grisales .

Al final del episodio, la imitadora de Fariana fue la eliminada de la noche y cuando dio sus palabras se generó un enfrentamiento con la jurado. "Estoy orgullosa porque soy la primera Fariana en la historia de Yo Me Llamo" y pidió a los jurados que no fueran tan duros con los compañeros que quedan.

Entonces Amparo Grisales le respondió diciéndole que "hay que aprender a escuchar para mejorar", a lo que la imitadora respondió diciendo: "Yo escucho, pero siento que un bueno comentario y después la crítica ayuda a que la persona no se sienta tan pequeña, porque no es fácil estar acá parado Amparo. A punta de malas críticas tampoco se crece".

Yo Me Llamo Fariana asegura que Amparo Grisales tiene "favoritismos" en la competencia

Tras su salida de la competencia, Yo Me Llamo Fariana, cuyo nombre real es Alexa Torrex, habló con el periodista Carlos Claro sobre lo ocurrido en su eliminación. Reconoció que su presentación no fue la mejor, pues sentía que esa canción era su "talón de Aquiles".

Sobre su enfrentamiento con Amparo Grisales aseguró que "desde el comienzo se notó que no le gustaba Fariana. Me parece curioso porque ella decía que 'es una música muy subida de tono en horario familiar' y, si no estoy mal, ella en uno de los capítulos estaba hablando de sexo, la doble moral es increíble".

La cantante aprovechó para enviarle un mensaje directo a la jurado. "Amparo Grisales, yo no sé si eres un personaje o no, pero definitivamente te falta tacto" y agregó que "no tienes ni un poquito de compasión, te falta ser más humana".

En su caso personal, la imitadora de Fariana resaltó que Grisales le hizo mucho daño, "yo me sentí chiquita, me sentí nada, me hiciste pedazos".

Finalmente, le aconsejó a Amparo Grisales que no tuviera "favoritismo con los hombres" que hacen parte de la competencia. "A las chicas les toca mucho más duro, creo que se la montas muchísimo más, deja de ser tan mala con las personas", concluyó.