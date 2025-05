Yo Me Llamo Ángela Aguilar confirmó que tiene un romance con otro participante: se dieron un beso

Este 22 de mayo, en una noche más de competencia en el programa Yo Me Llamo, se vivió un momento inesperado tras la presentación del imitador de Bob Marley. El artista había interpretado la canción "No Woman No Cry" y, como es costumbre, recibió los comentarios del jurado compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Sin embargo, después de la evaluación artística, el intérprete cautivó al público con un anuncio, que captó toda la atención de los asistentes y televidentes.

César Escola intervino para preguntarle al participante a quién le había dedicado la canción que acababa de interpretar. La pregunta fue respondida inicialmente con una sonrisa y fue en ese momento cuando el participante decidió hablar abiertamente sobre su vida sentimental: "Creo que Amparito ha dicho algo muy clave: esta vez vine con una Ángela al escenario", dijo el imitador de Bob Marley, sugiriendo así que estaba acompañado sentimentalmente por la imitadora de Ángela Aguilar.



Yo Me Llamo Bob Marley tiene una relación con la imitadora de Ángela Aguilar

Durante la revelación, también comentó que en el proceso del programa había conocido a alguien especial e incluso se refirió a ella como su "Miss Universo". Ante la respuesta del imitador de Bob Marley, Escola buscó claridad y le preguntó directamente si estaba confesando su amor por la imitadora de Ángela Aguilar. A lo que el concursante respondió que sí, fue entonces cuando la producción decidió subir a Ángela Aguilar al escenario.

Yo me llamo Bob Marley tiene una relación con la imitadora de Ángela Aguilar. - Caracol Televisión

En ese momento, el escenario se llenó de aplausos y comentarios por parte del jurado, en especial de Amparo Grisales, Laura Acuña y Melina Ramírez. Al ser interrogados sobre el inicio de su vínculo, ambos indicaron que se conocieron en el programa y que el acercamiento empezó con "conversaciones bonitas y profundas". La pareja aclaró que el contacto no fue inmediato, sino que fue desarrollándose a lo largo de las actividades dentro de la "escuela", una fase del programa donde los imitadores perfeccionan sus personajes.

En el intercambio, también se abordó la reacción de sus familias frente a la nueva relación, a lo que ambos señalaron que sus familias estaban apenas enterándose de la noticia. Ante la noticia, Amparo Grisales les auguró "mucho tiempo felices juntos. Espero los volvamos a ver juntos porque de verdad hacen una pareja hermosa" y Laura Acuña les dio la bendición del programa de Yo Me Llamo.



La pareja se besó en pleno escenario de Yo Me Llamo

Ante la revelación, el público y las presentadoras comenzaron a pedir que se dieran un beso en pleno escenario, a lo que ellos accedieron y el público estalló en aplausos. En medio de la confesión de la relación de ambos intérpretes, el imitador de Bob Marley le entregó un obsequio a su compañera y fue presentado como un símbolo significativo dentro de la cultura rastafari: "Quisiera aprovechar este hermoso momento para darle un pequeño detalle a Ángelita".

La pareja se besó en pleno escenario de Yo Me Llamo. - Caracol Televisión

Pese a que los jurados creyeron que se trataba de un anillo de bodas, el hombre explicó que "en la cultura rastafari tenemos la capacidad de entregar regalos, que, más que el valor, es el significado. Y esta vez quiero regalarle algo que le traje: esta manilla rasta, con la que espero guardemos este momento para los dos", explicó al entregarle una manilla de colores verde, amarillo y rojo a la imitadora de Ángela Aguilar. Y aunque no se reveló con exactitud cuánto tiempo llevan juntos, en el resto del programa se siguieron apoyando.

