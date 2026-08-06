Alineación de seis planetas en agosto 2026: fecha y hora exacta para observar el evento astronómico

Agosto ofrece una nueva oportunidad para observar una alineación de seis planetas en el sistema solar. En astronomía, una alineación planetaria ocurre cuando varios planetas se agrupan visualmente en una región relativamente pequeña del cielo, vistos desde la Tierra, según indicó el portal especializado Star Walk. No significa que estén formando una línea recta perfecta en el espacio, sino que, desde nuestra perspectiva, aparecen siguiendo una trayectoria común cercana a la eclíptica, que es el plano por donde se mueven el Sol, la Luna y los planetas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el evento astronómico, que será en la madrugada del 12 de agosto, se podrán ver: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno compartirán una misma franja del cielo vista desde la Tierra. Aunque no todos podrán verse a simple vista, el evento podrá apreciarse desde distintos lugares del mundo si las condiciones meteorológicas y el horizonte lo permiten. No obstante, la facilidad para encontrarlos será diferente en cada caso.



¿Qué ocurrirá durante la alineación de planetas del 12 de agosto de 2026?

En los primeros días de agosto de 2026, y especialmente durante la mañana del 12 de agosto, seis planetas aparecerán distribuidos a lo largo de la eclíptica, la trayectoria aparente que recorren el Sol, la Luna y los planetas en el cielo. Este tipo de fenómeno recibe el nombre de alineación planetaria o desfile planetario. Sin embargo, no significa que los planetas estén formando una línea recta en el espacio. Se trata de un efecto visual generado por la perspectiva desde la Tierra, ya que todos los planetas orbitan alrededor del Sol en planos similares. La observación será posible antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún conserve suficiente oscuridad para distinguir varios de estos cuerpos celestes.

Marte y Saturno serán los objetos más sencillos de identificar porque estarán ubicados a mayor altura sobre el horizonte y conservarán un brillo suficiente antes de que comience el amanecer. Mercurio también podrá observarse sin instrumentos ópticos, aunque aparecerá muy cerca del horizonte oriental. Su visibilidad dependerá de contar con un lugar despejado, sin edificios, montañas o árboles que obstaculicen la vista. Júpiter, pese a ser uno de los planetas más brillantes del Sistema Solar, será uno de los más difíciles de localizar debido a que permanecerá muy bajo sobre el horizonte y muy próximo al resplandor del amanecer. En cuanto a Urano, expertos recomiendan utilizar prismáticos; mientras que Neptuno requerirá un telescopio para poder distinguirlo con claridad.



La mejor hora para observar la alineación planetaria de agosto

El momento ideal para intentar observar el fenómeno será entre 30 y 60 minutos antes de la salida del Sol, aunque el horario variará según la ciudad y el país desde donde se realice la observación. Los especialistas recomiendan revisar previamente la hora local del amanecer y llegar con anticipación al lugar elegido para permitir que la vista se adapte a la oscuridad. Además, el fenómeno no estará limitado únicamente al 12 de agosto, pues los días anteriores y posteriores también ofrecerán condiciones similares, por lo que quienes encuentren cielo nublado en la fecha principal podrán intentarlo nuevamente durante las mañanas cercanas.



Para aumentar las posibilidades de éxito, expertos recomiendan elegir un sitio alejado de la contaminación lumínica y con buena visibilidad hacia el este. También conviene revisar el pronóstico del tiempo, ya que la presencia de nubes o niebla puede impedir la observación. Los especialistas aconsejan comenzar la búsqueda de los planetas más altos, como Saturno y Marte, para luego intentar localizar Mercurio y Júpiter cuando estos aparezcan cerca del horizonte. En el caso de utilizar prismáticos o telescopios, es importante dejar de emplearlos antes de la salida del Sol para evitar cualquier riesgo relacionado con la observación accidental del astro.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co