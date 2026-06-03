Fecha exacta de la alineación planetaria que se verá en junio 2026: también habrá Luna de fresa

El mes de junio de 2026 ofrecerá varios fenómenos astronómicos de interés para quienes disfrutan de la observación del cielo. El calendario astronómico del mes incluye encuentros entre planetas brillantes, fases lunares favorables para la observación nocturna con la Luna de fresa y lluvias de meteoros.

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Uno de los principales atractivos será la presencia de Venus, Júpiter y Mercurio en el cielo vespertino. Estos planetas formarán una alineación visible durante varios días, convirtiéndose en uno de los fenómenos más accesibles para quienes disfrutan de la observación a simple vista.

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Además, junio contará con dos lluvias destacadas: las Ariétidas diurnas alcanzarán su máximo el 7 de junio, con una actividad estimada de hasta 30 meteoros por hora, aunque su observación resulta compleja debido a que ocurren cerca de la posición del Sol. Y las Bootidas de junio tendrán su pico alrededor del 22 de junio.



Venus y Júpiter protagonizarán un encuentro cercano

El 9 de junio se producirá una de las configuraciones más llamativas del mes. Venus y Júpiter, considerados los planetas más brillantes observables desde la Tierra, aparecerán muy próximos entre sí sobre el horizonte occidental poco después de la puesta del Sol.

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La separación entre ambos será reducida, lo que permitirá apreciarlos fácilmente sin instrumentos ópticos. Para obtener una mejor vista, se recomienda buscar un lugar con una línea de horizonte despejada y poca contaminación lumínica.

Ese mismo día, Mercurio alcanzará la llamada dicotomía, una fase en la que, observado mediante telescopio, mostrará la mitad de su disco iluminada.



Alineación planetaria visible durante varios días

Entre el 12 y el 17 de junio, Mercurio se sumará a Venus y Júpiter para formar una alineación planetaria compacta en el cielo del atardecer. Aunque las alineaciones planetarias no implican que los planetas estén realmente cerca entre sí en el espacio, desde la perspectiva terrestre parecerán ubicarse en una misma región del cielo.

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Venus será el objeto más brillante de la configuración, seguido por Júpiter, mientras que Mercurio se observará más próximo al horizonte. El fenómeno podrá apreciarse a simple vista y será especialmente visible durante los primeros minutos posteriores al ocaso. A diferencia de otras alineaciones planetarias que pueden extenderse a lo largo de gran parte del cielo, este evento tendrá la particularidad de concentrar a los tres planetas en una región relativamente pequeña.

Días después, la Luna creciente tendrá lugar el 17 de junio junto a los tres planetas, ofreciendo una imagen atractiva para observadores y fotógrafos. En algunas regiones de América, incluida parte de Brasil y Venezuela, se registrará además una ocultación de Venus por parte de la Luna, un fenómeno que ocurre cuando el planeta queda temporalmente oculto detrás del disco lunar desde la perspectiva terrestre.

La Luna de fresa cerrará en el mes de junio 2026

El 29 de junio tendrá lugar la Luna llena de junio, conocida tradicionalmente como Luna de Fresa,nombre que proviene de antiguas tradiciones de pueblos indígenas de Norteamérica relacionadas con la temporada de cosecha de fresas y no guarda relación con el color del satélite.

Durante esta ocasión, la Luna llena se ubicará en la constelación de Sagitario, cerca del conocido asterismo denominado "La Tetera". Dependiendo de la ubicación geográfica del observador, la Luna parecerá encontrarse dentro o muy próxima a esta figura estelar.

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Como ocurre con otras lunas llenas, podrá adquirir tonalidades amarillentas o anaranjadas cuando se encuentre cerca del horizonte debido a efectos atmosféricos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co