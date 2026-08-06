Fotos | Así fue el accidente en el túnel de Oriente en Medellín: el paso vehicular ya fue habilitado

En la mañana de este jueves 6 de agosto, en pleno desarrollo de la Feria de las Flores en Medellín, ocurrió un accidente de tránsito en el túnel de Oriente, que comunica al aeropuerto José María Córdova con la ciudad antioqueña. Ocho personas resultaron heridas.

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La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, informó que fue restablecido el paso por el corredor vial en horas de la tarde, luego del grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves, en el que se vieron involucrados una van de transporte de pasajeros y un camión tipo furgón que movilizaba alimentos.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, ocho personas resultaron heridas, entre pasajeros y los conductores de ambos vehículos. Una de las víctimas fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que las demás presentan fracturas y contusiones en diferentes partes del cuerpo. Según información de El Colombiano, el accidente ocurrió alrededor de las 8:50 a. m. cuando los vehículos se encontraron de frente, al parecer porque uno de los vehículos invadió el caril contrario. Los más afectados fueron queines estaban movilizándose en el microbús.



La atención de la emergencia contó con la participación de organismos de socorro de municipios cercanos y agentes de tránsito de Medellín, quienes coordinaron las labores de rescate y control de la movilidad en el corredor vial. El vehículo tipo furgón quedó volcado por la fuerza del impacto, mientras que la van quedó de pie pero con graves destrozos en su carrocería. En el lugar estuvieron Bomberos de la ciudad.

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Entretanto, especialistas en investigación de siniestros viales avanzan en las diligencias para establecer las causas del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

María Paula Rodríguez Rozo

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