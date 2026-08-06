Medidas en Bogotá el 7 de agosto por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Este viernes 7 de agosto de 2026, Colombia vivirá una jornada histórica con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Aunque el evento oficial se llevará a cabo en Cali y no en Bogotá, ante la magnitud del evento y la afluencia de delegaciones internacionales, las autoridades distritales y departamentales han diseñado un robusto plan de seguridad y movilidad en Bogotá y gran parte de Cundinamarca durante el puente festivo.



Restricción total al porte de armas en Bogotá

La medida más estricta anunciada en Bogotá la dio a conocer la Décima Tercera Brigada del Ejército y es la suspensión temporal de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas. Según la Resolución 00006458 de 2026, esta restricción aplica tanto para personas naturales como jurídicas y estará vigente desde las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto.

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La disposición rige en toda la ciudad de Bogotá, el departamento de Cundinamarca (con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno) y los municipios de San Juanito y El Calvario en el Meta. Existen excepciones legales para personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, misiones diplomáticas, empresas de vigilancia privada y funcionarios de organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Por otro lado, para garantizar la convivencia y el orden público en la capital, la Policía Metropolitana de Bogotá ha desplegado un esquema que cuenta con más de 8.000 uniformados. Los policías estarán concentrados en vías principales, sectores bancarios y otros sitios donde se llevarán actividades relacionadas con la posesión presidencial.



Movilidad en Bogotá el 7 de agosto

Si planea movilizarse por la capital, tenga en cuenta que la Secretaría Distrital de Movilidad ha impuesto restricciones severas para vehículos que transporten cargas sensibles. Desde la tarde del jueves 6 de agosto y hasta la madrugada del sábado 8 de agosto, queda prohibido el transporte de:



Escombros y materiales de construcción.

Cilindros de gas propano.

Mudanzas o trasteos.

Mercancías peligrosas y combustibles.

Adicionalmente, el viernes 7 de agosto se restringirá la circulación de vehículos de carga pesada, volquetas y camiones recolectores de basura en zonas estratégicas de la ciudad. Las autoridades recomiendan a los transportadores y comerciantes consultar el decreto distrital para verificar los horarios exactos y evitar sanciones.



Modificaciones en la ciclovía

Aunque es un día festivo, la tradicional ciclovía no operará de forma habitual en el centro de la ciudad. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó el cierre temporal de seis tramos entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. del viernes 7 de agosto. Los sectores afectados son:



Carrera Séptima : entre calles 26 y 10, y entre calle 6B y calle 12 Sur.

: entre calles 26 y 10, y entre calle 6B y calle 12 Sur. Carrera Sexta : entre calles 10 y 6B, y entre calle 12 Sur y la avenida Primero de Mayo.

: entre calles 10 y 6B, y entre calle 12 Sur y la avenida Primero de Mayo. Calle 10 : entre carreras Séptima y Sexta.

: entre carreras Séptima y Sexta. Calle 6B: entre carreras Séptima y Sexta.

El resto de la red de ciclovía, que suma más de 127 kilómetros, funcionará con normalidad en sus horarios acostumbrados.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracltv.com.co