Icetex lanza curso gratuito para aprender sobre educación financiera desde casa: link de inscripción

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) presentó una nueva oferta de formación enfocada en educación financiera, dirigida a jóvenes interesados en adquirir herramientas para tomar decisiones relacionadas con el manejo de sus recursos económicos. La iniciativa, desarrollada en alianza con la Fundación Ábacos, busca brindar conocimientos básicos sobre ahorro, inversión, administración del dinero y emprendimiento, además de ofrecer recomendaciones para identificar riesgos y prevenir fraudes financieros.

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El curso hace parte de la estrategia 'El Camino hacia tus Sueños', programa mediante el cual el Icetex impulsa "el desarrollo de competencias para que las personas administren mejor su dinero, planifiquen sus metas y construyan proyectos de vida con mayor bienestar financiero". Según explicó la entidad, la capacitación estará disponible en modalidad virtual y asincrónica, lo que significa que los participantes podrán avanzar en los contenidos según su disponibilidad de tiempo y sin necesidad de cumplir horarios establecidos.



¿Qué contenidos aborda el curso gratuito del Icetex?

El programa fue diseñado para responder a una realidad cada vez más frecuente entre los jóvenes: la gran cantidad de contenidos sobre inversiones, negocios y generación de ingresos que circulan en redes sociales y plataformas digitales. Según explicó el Icetex, muchas de estas recomendaciones prometen ganancias rápidas o inversiones con altos rendimientos, pero en algunos casos pueden estar relacionadas con fraudes o esquemas que ponen en riesgo el dinero de quienes participan. Por esa razón, el curso busca entregar conocimientos básicos para que los asistentes puedan analizar mejor este tipo de ofertas antes de tomar una decisión. Entre los principales temas que abordará la formación se encuentran:



Diferencias entre ahorrar, invertir y especular.

Cómo identificar señales de alerta frente a posibles fraudes financieros.

Evaluación de riesgos antes de realizar una inversión.

Conceptos como rentabilidad, liquidez y diversificación.

Herramientas para comparar distintas alternativas financieras.

Planeación de metas económicas personales.

Manejo responsable del dinero.

El contenido estará acompañado de ejercicios y ejemplos de situaciones cotidianas para facilitar la comprensión de estos conceptos. "La educación financiera les permite a las personas tomar decisiones con criterio, proteger su patrimonio y aprovechar mejor las oportunidades que se presentan a lo largo de la vida. En el Icetex queremos que nuestras beneficiarias y beneficiarios, y todos los jóvenes del país, cuenten con herramientas para identificar riesgos, evitar fraudes y convertir el conocimiento en un aliado para construir un mejor futuro", indicó Álvaro Urquijo, presidente del Icetex.



¿Cómo inscribirse al curso gratuito del ICETEX?

Las personas interesadas deberán registrarse a través del micrositio habilitado por la estrategia 'El Camino hacia tus Sueños' en este link. El curso será gratuito, completamente virtual y permitirá avanzar de manera flexible, sin horarios fijos. De acuerdo con el Icetex esta iniciativa forma parte de la alianza con la Fundación Ábacos para promover procesos de educación financiera, orientación para el proyecto de vida y trabajo conjunto con instituciones públicas, privadas, académicas y sociales en diferentes regiones del país. La convocatoria está dirigida principalmente "a todas las y los beneficiarios interesados en fortalecer sus conocimientos en educación financiera". Sin embargo, como parte del mismo proyecto también se desarrollará una versión especial para colaboradores de la entidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co