Chevening abrió convocatoria de becas para estudiar una maestría en Reino Unido: cómo inscribirse

Las becas Chevening, financiadas por el Gobierno del Reino Unido, abrieron oficialmente su convocatoria para el periodo académico 2026-2027. Desde el 4 de agosto y hasta el 6 de octubre de 2026, profesionales de distintos países podrán presentar su candidatura para acceder a una maestría de un año en universidades británicas con todos los gastos cubiertos. El programa, que funciona desde hace más de cuatro décadas, busca apoyar a personas con trayectoria profesional y potencial de liderazgo que deseen fortalecer su formación académica y aplicar posteriormente esos conocimientos en sus comunidades o sectores de trabajo. Además del componente educativo, la iniciativa permite a los becarios integrarse a una red internacional de profesionales y exalumnos presentes en más de 160 países.



¿Qué cubren las becas Chevening?

Las personas que obtengan una beca Chevening recibirán financiación completa para realizar un programa de maestría de un año en una universidad del Reino Unido. Entre los beneficios incluidos se encuentran:



Pago total de la matrícula universitaria.

Apoyo económico para manutención durante la estancia en el Reino Unido.

Tiquetes aéreos de ida y regreso.

Recursos adicionales contemplados por el programa para facilitar el desarrollo de los estudios.

Acceso a actividades académicas, encuentros profesionales y eventos organizados por la red Chevening.

Además del apoyo financiero, quienes resulten seleccionados tendrán la posibilidad de establecer contactos con profesionales, investigadores, funcionarios públicos, empresarios y representantes de diferentes sectores provenientes de distintos países.



Fechas clave de la convocatoria

El proceso de inscripción comenzó el 4 de agosto de 2026 y permanecerá habilitado hasta el 6 de octubre de 2026, a las 11:00 UTC, según el cronograma oficial del programa. Después del cierre de las postulaciones, Chevening desarrollará las diferentes etapas de evaluación y selección, que incluyen la revisión de los perfiles, entrevistas y el cumplimiento de los requisitos académicos antes del anuncio de los beneficiarios.

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Chevening fue creado en 1983 como el programa internacional de becas del Gobierno británico. Desde entonces, más de 60.000 profesionales de diferentes partes del mundo han realizado estudios de posgrado gracias a esta iniciativa. El objetivo principal es desarrollar líderes globales que puedan contribuir significativamente a sus países de origen y al mundo. Los becarios de Chevening tienen la oportunidad de estudiar en cualquier universidad del Reino Unido y formar parte de una red global de exalumnos influyentes.



¿Cómo postularse a las becas Chevening?

Visite el sitio web oficial de Chevening y cree una cuenta en el portal de solicitudes. Llene el formulario en línea con sus datos personales, académicos y profesionales. Elija tres programas de maestría en universidades del Reino Unido que sean elegibles para la beca Chevening. Adjunte las cartas de referencia, certificados académicos y cualquier otro documento solicitado. Revise toda la información y envíe su solicitud antes de la fecha límite.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co