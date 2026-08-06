Se conoce nueva imagen de Epa Colombia en la cárcel y junto a su abogada: así se ve ahora

En redes sociales se conoció una nueva imagen de la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia. La imagen ha causado revuelo por la apariencia de la famosa, mientras que su abogada habló de la posibilidad de buscar una nueva manera de lograr la libertad de la mujer.

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Epa Colombia permanece privada de la libertad desde enero de 2025, momento en el que la justicia colombiana la condenó a cinco años de prisión por los daños que ocasionó a TransMilenio en 2019. A través de diferentes abogados, la empresaria ha buscado maneras de reducir su condena o cumplir con ella desde su casa, pero esto no ha sido posible.



¿Cómo se ve ahora Epa Colombia?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la abogada Wendy Herrera, representante legal de Epa Colombia, reveló una nueva imagen junto a su clienta. El cambio radical en el rostro de la empresaria causó sorpresa entre sus seguidores en medio de unas recientes declaraciones sobre procedimientos estéticos que se habría hecho la mujer dentro de la prisión.

Meses atrás se había generado un velo de incertidumbre entre los seguidores de Epa Colombia al no conocer nuevos detalles sobre el proceso legal de la empresaria y mucho menos sobre cómo se encontraba dentro del penal. Con esta nueva publicación de su abogada, se confirma que Daneidy Barrera se encuentra bien y sigue luchando por recuperar su libertad.



"Una cartagenera te libertará, Epa Colombia. Daneidy, Epa Colombia, les envía un mensaje a todos los colombianos, que los quiere mucho y seguirá construyendo país, oportunidad para muchos colombianos".



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La imagen desató furor en las redes sociales debido al evidente cambio en el rostro de la empresaria, pero también emoción ante la posibilidad que Wendy Herrera estaría buscando para lograr el beneficio de casa por cárcel a la famosa. En los comentarios de la publicación, más allá de preguntar por cómo va el proceso legal de Epa Colombia, también se preguntan por los procedimientos estéticos a los que se habría sometido recientemente la empresaria para explicar su apariencia.

Por el momento, ni el círculo cercano ni la abogada de Epa Colombia se han pronunciado públicamente confirmando o negando que mientras cumple su condena la influenciadora tenga acceso a procedimientos estéticos. Sin embargo, la abogada sí ha dado algunos detalles sobre el proceso que realizará desde ahora para ejercer la defensa de la mujer.

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"Hola, soy Wendy Herrera, la abogada de los colombianos y también la abogada de Daneidy Barrera Rojas. Hoy les informo que estamos trabajando de manera muy sólida, comprometida y ajustada en derecho para recobrar la libertad de Daneidy”, indicó la mujer en una publicación en la que dio a conocer que asumió la defensa de la empresaria.

Aunque no se revelaron detalles de cómo se piensa solicitar en esta ocasión la libertad de la famosa, Herrera señaló que próximamente se estarán dando a conocer nuevas noticias sobre el proceso judicial de su cliente. “Muchos me preguntan: ‘¿Qué pasa con la libertad?’. Pronto lo verán, en los próximos días. Estamos haciendo las cosas bien, maratónicamente bien, porque no ha sido fácil. Es un tema muy complejo”, aseguró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co