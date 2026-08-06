ADR entrega avances en el suministro de agua del Proyecto Multipropósito Río Ranchería en La Guajira

En San Juan del Cesar, La Guajira. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) puso en funcionamiento el sistema de transporte de agua cruda desde el embalse El Cercado hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Corral de Piedra. La medida responde a las órdenes emitidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira en relación con el Proyecto Multipropósito Río Ranchería.

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De acuerdo con la entidad, la operación beneficia a más de 45.000 habitantes de la cabecera municipal de San Juan del Cesar y de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao.

Para la entrada en servicio del sistema, la ADR ejecutó labores de mantenimiento y optimización en las líneas de conducción San Juan y Ranchería. Las intervenciones incluyeron la reparación de componentes hidráulicos y la actualización de infraestructura de flujo.



Infraestructura para el sector agropecuario

En el componente productivo, la infraestructura está diseñada para suministrar agua a los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar, los cuales cubren una extensión de más de 18.500 hectáreas destinadas a actividades agrícolas y pecuarias.



Respecto a la puesta en marcha, el presidente de la ADR, César Pachón, señaló:

"El agua no puede quedarse represada ni ser una promesa. Tiene que llegar a los hogares, sostener los cultivos y convertirse en bienestar para las comunidades. Hoy estamos demostrando que el Proyecto Río Ranchería cumple su propósito: llevar agua para la gente y para la vida".

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De esta manera, la entrada en servicio de la infraestructura marca el inicio de la distribución regular de agua cruda en el sur de La Guajira, en cumplimiento de los compromisos institucionales y las decisiones judiciales fijadas para el proyecto.

**Contenido patrocinado: Texto redactado con base en la información oficial entregada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).