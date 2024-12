¿Cuándo es el momento adecuado para dejar de conducir? Estudio revela la edad más segura

El paso del tiempo afecta a todos los aspectos de nuestra vida, y conducir no es la excepción. Mientras que algunos conductores siguen manejando con seguridad y confianza en su vejez, otros comienzan a enfrentar dificultades debido al envejecimiento físico y mental. En Colombia, las leyes de tránsito no imponen una edad límite para dejar de conducir, pero establecen restricciones en cuanto a la renovación de las licencias según la edad del conductor.

A pesar de ello, un estudio "Edad avanzada y conducción" realizado por la aseguradora Mapfre ha puesto en evidencia los riesgos asociados con la conducción en edades avanzadas, sugiriendo que las capacidades físicas y mentales para conducir comienzan a decaer significativamente, aumentando el riesgo de accidentes en las vías.

Lo que dice la ley en Colombia

El Código Nacional de Tránsito de Colombia regula la vigencia de las licencias de conducción de acuerdo con la edad de los conductores. Para los conductores menores de 60 años, las licencias para vehículos de servicio particular tienen una validez de 10 años. Sin embargo, a medida que la edad avanza, las restricciones se intensifican. Para las personas entre 60 y 80 años, la renovación de la licencia debe hacerse cada 5 años, y para aquellos mayores de 80 años, se requiere renovar la licencia anualmente.

Por otro lado, las licencias para conductores de vehículos de servicio público tienen una duración de 3 años para los menores de 60 años, mientras que los conductores mayores de esta edad deben renovarlas cada año. No obstante, ninguna de estas regulaciones establece un límite de edad para dejar de conducir, lo que ha generado debate y preocupación en cuanto a la seguridad vial de los conductores mayores.



¿A qué edad debería dejar de conducir?



A pesar de la falta de una norma que marque un límite específico, un estudio reciente de la aseguradora española Mapfre revela datos preocupantes sobre la relación entre la edad avanzada y la seguridad al volante. Según la investigación, las capacidades físicas y cognitivas de las personas disminuyen gradualmente a partir de los 65 años, lo que aumenta el riesgo de sufrir accidentes de tráfico.

El estudio señala que los conductores mayores pueden experimentar dificultades en áreas clave como la visión, la concentración y la velocidad de reacción, factores esenciales para una conducción segura. Aunque no se determina una edad exacta en la que todos los conductores deben dejar de manejar, Mapfre sugiere que la mayoría de las personas optan por abandonar la conducción alrededor de los 75 años, una vez que perciben que sus habilidades ya no son las mismas.

Sin embargo, el estudio de la aseguradora publicado en su página web también resalta que la decisión de dejar de conducir puede depender de muchos factores, y no necesariamente de una evaluación objetiva de las capacidades del conductor.

Razones de adultos mayores para dejar de manejar

El estudio también identifica las razones más comunes por las que los conductores mayores deciden dejar de manejar. Un 45% de los encuestados mencionó que dejó de conducir por factores que estaban fuera de su control, como problemas de salud o dificultades económicas que les impedían seguir conduciendo.

El 41% aseguró que su decisión estuvo motivada por experiencias negativas al volante, como accidentes menores o situaciones de riesgo que los hicieron sentir inseguros. Un 18% expresó que no fueron ellos quienes tomaron la decisión de dejar de conducir, sino que fue impuesta por familiares o médicos preocupados por su bienestar.

Finalmente, un 14% de los conductores mayores indicó que la vergüenza por no sentirse capaces de conducir con seguridad fue un factor decisivo en su decisión, puesto que, a medida que las personas envejecen, ciertos cambios físicos y mentales pueden afectar su capacidad para reaccionar rápidamente ante imprevistos en la carretera.



La seguridad vial al conducir en la tercera edad

La seguridad vial es uno de los principales argumentos en los debates sobre la edad para dejar de conducir. Entre los problemas más comunes que afectan a los conductores mayores se encuentran la disminución de la agudeza visual, la pérdida de audición, y las dificultades para realizar movimientos rápidos y coordinados. Todo esto puede aumentar el riesgo de cometer errores al volante, como no percatarse de señales de tráfico o no reaccionar adecuadamente ante un peligro inminente.

Además, la velocidad de reacción ante una situación de emergencia suele ser más lenta en personas mayores, lo que puede ser fatal en un entorno de tráfico tan impredecible como el actual. Aunque muchos conductores de la tercera edad tienen una vasta experiencia, la combinación de estos factores puede poner en riesgo no solo su vida, sino también la de los demás usuarios de las vías.

A pesar de los riesgos asociados con la conducción a edades avanzadas, muchas personas mayores temen perder su independencia si dejan de manejar. La conducción no solo es una herramienta de transporte, sino también una forma de autonomía y conexión social, especialmente en áreas rurales como en Colombia donde el transporte público no siempre es una opción viable.

Aunque las autoridades colombianas no imponen una edad límite para conducir, es crucial que la familia y los amigos cercanos jueguen un papel activo en la evaluación de la seguridad de los conductores mayores. En muchos casos, las personas de la tercera edad pueden no ser conscientes de sus limitaciones, y es necesario que los familiares intervengan si consideran que su ser querido ya no tiene las capacidades necesarias para manejar con seguridad.