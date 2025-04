Esta es la mejor hora para adelantar la entrevista de la visa americana: link oficial

La visa americana es el documento oficial de entrada a Estados Unidos. Tramitarlo es obligatorio para la mayoría de solicitantes y uno de los pasos más importantes para conseguirlo es programar una entrevista con un cónsul en la Embajada, quien determina si esta se aprueba o no, a excepción del programa de exención de entrevista. Los tiempos de espera en Colombia actualmente son largos, pues de acuerdo con los datos más recientes proporcionados por la sección consular de la Embajada de EE. UU. en Bogotá, los plazos estimados para agendar una entrevista para la visa B1/B2 rondan los 688 días.

Caso contrario pasa con las visas académicas (F, M, J) o de empleo temporal (H, L, O, P), dado que el tiempo es menor, con un promedio de 8 días hábiles. Por otro lado, aquellos que no residen en Colombia o Venezuela tienen un tiempo de espera estimado de 689 días. Tenga en cuenta que el otorgamiento de visados es una decisión soberana del Estado norteamericano y que cada caso se evalúa de manera individual y que no hay garantías absolutas de que, por adelantar o reprogramar la cita, se la vayan a dar más rápido o sea más seguro.



La mejor fecha para reprogramar la entrevista de la visa americana

La Embajada de Estados Unidos en Colombia estableció un mecanismo semanal que busca abrir nuevas oportunidades de agendamiento o reprogramación de citas de entrevista para quienes están en proceso de obtener una visa de turismo. La hora y fecha exacta es: todos los miércoles a las 9:00, que es cuando la oficina consular habilita una nueva ronda de turnos en el sistema oficial, permitiendo a los usuarios adelantar sus citas previamente asignadas. Sin embargo, puede revisar la reprogramación fuera de esta fecha cuando lo desee.

La entrevista para la visa americana debe ser manejada con sobriedad, transmitiendo seguridad sin caer en excesos informativos. - Freepik

Este espacio se ha convertido en un alivio para miles de solicitantes, quienes esperan la posibilidad de cambiar su fecha, especialmente considerando que los tiempos actuales de espera para la visa B1/B2 superan los 680 días. Es decir, quienes comienzan el proceso hoy podrían tener que esperar cerca de dos años para poder presentarse a la entrevista. Si nunca ha adelantado su cita desde que solicitó el trámite, esta se realiza exclusivamente a través del portal oficial de citas en este link . Algunas recomendaciones de la entidad son:



Estar conectado exactamente a las 9:00 a.m. los miércoles, listo para ingresar al sistema.

Tenga a la mano su información de inicio de sesión.

Si no logra reprogramar en un intento, vuelva a intentarlo la semana siguiente.

Evite intermediarios o tramitadores no oficiales. Toda la gestión debe hacerse a través de las plataformas oficiales.

"La Embajada de los Estados Unidos abre nuevas citas de entrevista para visas de turismo (B1/B2) todos los miércoles a las 9 a.m. La demanda de visas de turismo es muy alta, y no todos los que buscan reprogramar su cita la obtendrán. Sin embargo, todos los miércoles los solicitantes tendrán la oportunidad de intentarlo nuevamente. También podemos abrir citas de entrevista fuera de este horario regular", se lee en la página de la oficina consular al respecto.



¿Cómo se adelanta la entrevista para tramitar la visa americana?

El proceso de reprogramación se realiza exclusivamente a través del portal oficial de citas. Allí, los solicitantes deben seguir estos pasos:



Ingrese al link e inicie sesión con la cuenta creada luego de llenar el formulario.

luego de llenar el formulario. Dele clic en el botón que dice 'He leído y comprendido la política de privacidad y los términos de uso'.

Seleccione el botón 'Iniciar sesión'. Esto lo arrojará a la página principal de la cita.

Esto lo arrojará a la página principal de la cita. En la parte que dice estado actual, diríjase al botón verde 'Continuar'.

Aparecerá una lista de comandos, debe seleccionar el botón que dice 'Reprogramar cita'.

Seleccione a los solicitantes y dele clic en 'Continuar'.

Consulte las fechas disponibles y, si tiene suerte, modifique la cita.

Cabe aclarar que no todos los intentos serán exitosos, dado que la demanda supera ampliamente la oferta. Y aunque el horario regular para liberar nuevas citas es el miércoles en la mañana, existe la posibilidad de que ocasionalmente se liberen más espacios fuera de ese rango, por lo que la Embajada recomienda estar atento.

Getty Images

Visa americana sin entrevista: estos colombianos pueden tramitarla



Solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos es uno de los procedimientos migratorios más comunes para los colombianos. Sin embargo, también es uno de los más temidos por el trámite, la espera y, en particular, la entrevista con el oficial consular, que puede determinar en minutos si se aprueba o niega la solicitud. A pesar de ello, existe un grupo de ciudadanos que pueden gestionar su visa sin necesidad de presentarse en persona en la embajada.

Publicidad

Esta alternativa, conocida como “exención de entrevista” o Interview Waiver (IW, por sus siglas en inglés), está contemplada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y se aplica bajo ciertas condiciones específicas. En Colombia, la Embajada de EE. UU. en Bogotá adoptó estos lineamientos para facilitar el proceso a quienes cumplen con los criterios establecidos. La medida permite que ciertos solicitantes no tengan que acudir a una entrevista presencial para tramitar su visa. Esta facilidad no está abierta a todos y debe cumplir con una serie de requisitos que garantizan al gobierno estadounidense que el solicitante no representa un riesgo migratorio:



Menores de edad (0 a 13 años): Los niños colombianos pueden acceder al trámite sin entrevista si uno de sus padres o tutores ya cuenta con una visa válida de Estados Unidos o tiene una autorización ESTA activa. Además, ambos deben vivir legalmente en Colombia y el menor no debe haber recibido una negativa en solicitudes anteriores.

Los niños colombianos pueden acceder al trámite sin entrevista si uno de sus padres o tutores ya cuenta con una visa válida de Estados Unidos o tiene una autorización ESTA activa. Además, ambos deben vivir legalmente en Colombia y el menor no debe haber recibido una negativa en solicitudes anteriores. Adultos mayores (más de 80 años): Las personas que superen los 80 años pueden omitir la entrevista siempre que su intención de viaje sea por turismo o negocios (visa B1/B2), no hayan incumplido normas migratorias en el pasado, y no hayan perdido o tenido revocaciones de visados anteriores.

Las personas que superen los 80 años pueden omitir la entrevista siempre que su intención de viaje sea por turismo o negocios (visa B1/B2), no hayan incumplido normas migratorias en el pasado, y no hayan perdido o tenido revocaciones de visados anteriores. Renovaciones dentro de la misma categoría: Los ciudadanos que deseen renovar una visa vencida de la misma clase que la anterior —por ejemplo, una visa de turismo vencida hace menos de un año— también pueden ser considerados para el proceso sin entrevista. Es esencial no tener antecedentes de negaciones ni inconsistencias migratorias. Esta solicitud debe realizarse dentro del territorio colombiano.

Los ciudadanos que deseen renovar una visa vencida de la misma clase que la anterior —por ejemplo, una visa de turismo vencida hace menos de un año— también pueden ser considerados para el proceso sin entrevista. Es esencial no tener antecedentes de negaciones ni inconsistencias migratorias. Esta solicitud debe realizarse dentro del territorio colombiano. Funcionarios diplomáticos y personal oficial: Las personas que soliciten visas oficiales como A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, y visas de la OTAN (NATO-1 a NATO-6), así como miembros de TECRO bajo la categoría E-1, pueden aplicar a esta exención. Esto no incluye empleados del servicio doméstico de diplomáticos.

Los países europeos que no piden visa a los colombianos - FOTO: Getty Images/iStockphoto

¿Qué documentos se deben presentar?

Aunque no se realiza la entrevista, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos documentales. Estos son indispensables para que la solicitud avance sin inconvenientes:



Pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la fecha prevista de viaje.

Formulario DS-160 debidamente completado, con información precisa y actualizada.

Fotografía reciente con las especificaciones exigidas: fondo blanco, tamaño 5x5 cm y sin accesorios como gafas.

Copia de la visa anterior (en caso de renovación).

Prueba de la relación familiar en casos de menores (registro civil o documentos legales de custodia).

Certificado de residencia legal en Colombia para personas que no tengan pasaporte colombiano.

Cabe aclarar que la Embajada se reserva el derecho de solicitar una entrevista presencial si considera necesario verificar información adicional, incluso si el solicitante cumple con los requisitos de la exención. Esto puede deberse a razones de seguridad, políticas internas o situaciones particulares del expediente. Si el solicitante no califica para esta modalidad, es clave estar preparado para la entrevista.