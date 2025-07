Estos son los cursos de inglés que ofrece la Universidad Nacional en 2025: horarios, costos y más

La Universidad Nacional de Colombia, a través del Departamento de Lenguas Extranjeras, ofrece a jóvenes y adultos una alternativa para aprender inglés sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria. Es decir, cualquier persona interesada puede acceder a estos programas, que buscan fortalecer las habilidades comunicativas en este idioma con enfoque práctico. Los contenidos del curso están diseñados para desarrollar cuatro competencias clave: comprensión auditiva, comprensión lectora, producción escrita y producción oral.

Según lo explicado por la institución, "los cursos de lenguas extranjeras tienen como objetivo que el alumno adquiera un manejo de la lengua extranjera para usarla en contextos comunicativos. Se enfatiza en la expresión oral sin dejar de lado las otras habilidades: escuchar, leer, escribir e interactuar oralmente y por escrito", pues la Universidad Nacional de Colombia no solo oferta cursos de inglés, también de francés, alemán, chino mandarín, coreano, portugués, coreano e italiano para niños, jóvenes y adultos. Todos estos siguen una estructura similar en cuanto a niveles y duración.



Los cursos de inglés que ofrece la Universidad Nacional en 2025

Los cursos de la Universidad Nacional están dirigidos a personas desde los 17 años en adelante y organizados en 12 niveles consecutivos, estructurados según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y cada nivel tiene una duración de 60 horas. Existen dos modalidades principales: semestral y bimestral. La semestral se ofrece exclusivamente los sábados, con dos franjas horarias disponibles: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Por su parte, la modalidad bimestral tiene más opciones horarias entre semana, de lunes a jueves, con los siguientes turnos:



7:00 a.m. a 9:00 a.m.

5:00 p.m. a 7:00 p.m.

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Ambas modalidades pueden cursarse de manera presencial o virtual, según la disponibilidad de cupos y la elección del estudiante.



¿Cuánto cuesta estudiar inglés en la Universidad Nacional?

El costo general por nivel, conocido como tarifa plena, es de $823.000. No obstante, la universidad contempla un esquema de descuentos para distintos grupos poblacionales, los cuales se aplican durante el proceso de inscripción si el estudiante cumple con los requisitos y presenta la documentación correspondiente.



Estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional: 50% de descuento ($411.500)

Estudiantes de posgrado: 30% de descuento ($576.100)

Profesores, funcionarios, contratistas, pensionados y egresados de la universidad: 20% de descuento ($658.400)

Hijos de miembros de la comunidad universitaria: 10% de descuento ($740.700)

Estudiantes de otras universidades, personas en situación de desplazamiento, discapacidad o adultos mayores: 10% de descuento ($740.700)

Es importante aclarar que los descuentos no son acumulables y deben ser seleccionados manualmente durante el proceso de preinscripción. Si el estudiante no escoge el descuento correspondiente, se entenderá que renuncia a este beneficio. Asimismo, el costo publicado no incluye materiales ni libros de texto, los cuales deben ser adquiridos aparte según las instrucciones de cada curso.



¿Cómo funciona el examen de clasificación?

Para quienes ya tienen conocimientos de inglés, existe la posibilidad de realizar un examen de clasificación, que permite ubicar al aspirante en el nivel adecuado dentro del programa. El examen tiene un valor de $52.500, no es reembolsable y debe presentarse antes de iniciar el curso. En caso de aprobarlo, la persona podrá inscribirse directamente al nivel determinado; si no lo aprueba, deberá iniciar en el primer nivel. Este examen también está disponible para otros idiomas ofertados por el Departamento de Lenguas, como alemán, francés, italiano, portugués, japonés, coreano, chino mandarín, e incluso para exámenes de suficiencia en traducción. Este es el paso a paso para inscribirse:



Ingrese al sitio web de la Oficina de Extensión del Departamento de Lenguas Extranjeras, donde se elige el idioma, modalidad, nivel y horario.

Realice el pago del curso, el cual puede hacerse mediante consignación bancaria, transferencia o en línea a través de los métodos disponibles en la plataforma.

Si desea estar en un nivel intermedio o avanzado, debe presentar el examen de clasificación antes de enviar la documentación.

Adjunte al correo electrónico institucional la documentación requerida, que incluye:

Recibo de pago

Documento de identidad

Resultado del examen de clasificación (si aplica)

Formulario de inscripción

Espere confirmación por parte de la Oficina de Extensión, que se envía por correo. Este mensaje incluirá el código del curso, nombre del docente, indicaciones específicas y enlace a la plataforma en caso de que el curso sea virtual.

La universidad recomienda realizar este proceso con anticipación, dado que los cupos son limitados y se asignan en orden de inscripción. Además de los cursos para jóvenes y adultos, la Universidad Nacional también ofrece programas de inglés y francés para niños, desde el nivel 1 hasta el nivel 14. Estos cursos tienen tarifas diferenciadas y en algunos casos incluyen el costo de materiales. Los cursos de inglés de la Universidad Nacional están abiertos a todo público, sin necesidad de ser estudiante o tener vínculos con la institución.

