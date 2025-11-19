En vivo
Noticias Caracol
POLÍTICA  / Presidente Petro habla de menores fallecidos en bombardeos a disidencias: "Caen como combatientes"

Presidente Petro habla de menores fallecidos en bombardeos a disidencias: "Caen como combatientes"

El mandatario reiteró que no ha violado el derecho internacional humanitario (DIH), y que va a denunciar a alias Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional por el reclutamiento de menores.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de nov, 2025
