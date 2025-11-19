En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Masacre en la cabaña 28, asesinatos sin resolver: pistas podrían develar el misterio

Masacre en la cabaña 28, asesinatos sin resolver: pistas podrían develar el misterio

En 1981, ocurrió uno de los crímenes más infames en la historia de EE. UU.: un homicidio múltiple que tuvo como principal blanco a una madre cabeza de hogar y a sus hijos. Conózcalo en Sin Rastro, con Manuel Teodoro.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Sin Rastro crimen madre e hijos

Publicidad

Publicidad

Publicidad