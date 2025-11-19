En vivo
BOGOTÁ / Encontraron cuerpo de una de las desaparecidas tras creciente súbita en Silvania: esto se sabe

Encontraron cuerpo de una de las desaparecidas tras creciente súbita en Silvania: esto se sabe

Al parecer, se trata de la menor de 16 años que iba en el vehículo. Se espera la llegada del CTI para realizar la respectiva labor de identificación del cuerpo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de nov, 2025
Encontraron cuerpo de una de las desparecidas tras creciente súbita en Silvania.
Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca / Redes sociales

