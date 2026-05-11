¿Quiere estudiar en la Universidad Distrital? Estas son las fechas y requisitos para 2026-3

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas está cerca del último plazo para su convocatoria de admisiones para el periodo académico 2026-III. La institución habilitó 47 programas de pregrado con el beneficio de matrícula cero y el proceso podrá realizarse de manera virtual hasta el 25 de mayo.

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La convocatoria incluye carreras de distintas facultades y está dirigida a aspirantes que hayan presentado la prueba Saber 11 durante los últimos cinco años. Aunque los estudiantes admitidos no deberán asumir el costo ordinario de la matrícula, sí tendrán que pagar el seguro estudiantil y cumplir con el proceso de inscripción establecido por la universidad.

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Lo que debe saber de la convocatoria para pregrado 2026-III de la UD

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas informó que el proceso de admisión para el segundo semestre académico de 2026 continúa habilitado y se extenderá hasta el 25 de mayo para el pago de la inscripción y hasta el 26 de mayo para completar el formulario en línea.



En esta ocasión, la institución ofrecerá 47 programas académicos de pregrado distribuidos en siete facultades. La medida de matrícula cero aplicará para los estudiantes admitidos, quienes únicamente deberán cubrir el valor correspondiente al seguro estudiantil.



El costo de la inscripción fue fijado en $175.092 y el pago puede hacerse a través de PSE o en sucursales autorizadas del Banco de Occidente.

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La universidad recordó que el proceso inicia con un pre-registro obligatorio y aclaró que diligenciar esa primera etapa no significa que la inscripción quede formalizada. El aspirante solo quedará inscrito después de generar el recibo, realizar el pago y completar el formulario definitivo.



Requisitos para inscribirse en la Universidad Distrital

Las personas interesadas en participar en el proceso de admisiones deberán contar con algunos documentos básicos antes de iniciar el registro. Entre los requisitos principales están:



Haber presentado la prueba Saber 11 en los últimos cinco años.

Tener documento de identidad vigente.

Contar con un correo electrónico activo.

Completar el pre-registro virtual.

Generar y pagar el recibo de inscripción.

Diligenciar el formulario oficial de inscripción en línea.

La institución también recomendó revisar la configuración de los correos electrónicos, especialmente cuentas de Hotmail, Outlook o MSN, para evitar que los mensajes enviados desde el sistema de admisiones sean bloqueados o lleguen a la carpeta de spam.



Cómo es el proceso de inscripción paso a paso

El proceso de admisión está dividido en varias etapas que deben completarse dentro de las fechas establecidas por la universidad.



Pre-registro: el pre-registro estará habilitado entre el 14 de abril y el 25 de mayo de 2026 . En esta etapa, el aspirante debe ingresar sus datos básicos y registrar un correo electrónico activo. Después de completar este paso, el sistema enviará una clave de acceso que permitirá continuar con la generación del recibo de pago.

el pre-registro estará habilitado entre el . En esta etapa, el aspirante debe ingresar sus datos básicos y registrar un correo electrónico activo. Después de completar este paso, el sistema enviará una clave de acceso que permitirá continuar con la generación del recibo de pago. Generación y pago del recibo: con el usuario y contraseña asignados, el aspirante podrá ingresar al sistema para descargar el recibo de inscripción. La universidad explicó que el pago puede hacerse de manera virtual por PSE o presencialmente en oficinas del Banco de Occidente. Además, advirtió que no habrá devolución de dinero en caso de que el recibo no sea utilizado.

con el usuario y contraseña asignados, el aspirante podrá ingresar al sistema para descargar el recibo de inscripción. La universidad explicó que el pago puede hacerse de manera virtual por PSE o presencialmente en oficinas del Banco de Occidente. Además, advirtió que no habrá devolución de dinero en caso de que el recibo no sea utilizado. Inscripción en línea: luego de realizar el pago, los aspirantes deberán esperar aproximadamente 12 horas antes de diligenciar el formulario definitivo de inscripción. En esta etapa se solicitan los datos personales, la información académica y los resultados de las pruebas Saber 11. Al finalizar el proceso, el sistema genera un comprobante que servirá como soporte oficial de inscripción.

Cuándo se publicarán los resultados de admisión

La Universidad Distrital confirmó que los resultados serán publicados en diferentes fechas según cada opción de admisión.



Para la opción número uno, los admitidos serán publicados el 9 de junio de 2026 y los opcionados el 25 de junio.

los admitidos serán publicados el 9 de junio de 2026 y los opcionados el 25 de junio. En la segunda opción, los resultados se conocerán el 9 de julio y los opcionados aparecerán el 20 de julio.

los resultados se conocerán el 9 de julio y los opcionados aparecerán el 20 de julio. Finalmente, la tercera opción tendrá publicación de admitidos el 26 de julio y de opcionados el 30 de julio.

Los aspirantes podrán consultar los resultados usando el número de credencial generado durante la inscripción.



Documentos que deberán presentar los estudiantes admitidos

Las personas que obtengan un cupo deberán completar posteriormente el proceso de matrícula académica. Entre los documentos exigidos por la universidad están:



Diploma o acta de grado de bachiller.

Resultados de la prueba Saber 11.

Documento de identidad.

Registro civil de nacimiento.

Certificado médico.

Certificado de estrato socioeconómico.

Certificados de ingresos o declaración de renta de quien financiará los estudios.

La institución explicó que estos documentos serán utilizados para calcular el valor correspondiente a otros cobros académicos y verificar la información socioeconómica entregada por cada estudiante. Además, los admitidos a Ingeniería Catastral y Geodesia deberán anexar un examen de visión estereoscópica.

La Universidad Distrital señaló que los estudiantes admitidos deberán descargar posteriormente el recibo de pago correspondiente al seguro y demás conceptos administrativos. La jornada de bienvenida e inducción para los nuevos estudiantes fue programada para el 31 de julio de 2026, fecha en la que comenzará oficialmente el proceso de ingreso a la institución para el periodo académico 2026-III.



Programas ofrecidos por la Universidad Distrital

Facultad de Artes ASAB

Arte Danzario

Artes Escénicas

Artes Musicales

Artes Pásticas y Visuales

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Biología

Física

Matemáticas

Química

Facultad de Ciencias y Educación

Archivística y Gestión de la información digital

Comunicación Social y Periodismo

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Ciencias Sociales

Licenciatura en Educación Artística

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Física

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Química

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Catastral y Geodesia

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Administración Ambiental

Administración Deportiva

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Forestal

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Topográfica

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos

Tecnología en Levantamientos Topográficos

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Facultad Tecnológica

Ingeniería Civil (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería de Producción (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Eléctrica (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Control y Automatización (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telecomunicaciones (Por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telemática (Por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Mecánica (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Construcciones Civiles (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electricidad de Media y Baja Tensión (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electrónica Industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en gestión de la producción industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Mecánica Industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Sistematización de Datos (Por ciclos propedéuticos)

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de admisiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde encontrarán instructivos detallados y enlaces directos a cada uno de los pasos del proceso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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