Actriz murió en pleno rodaje realizando acrobacias en motocicleta: tenía 34 años

El mundo de la televisión y el entretenimiento enfrenta el luto una vez tras una tragedia ocurrida en medio de grabaciones. En esta ocasión una famosa actriz y fotógrafa perdió la vida en pleno rodaje, luego de que sufriera un terrible accidente con una moto que se estaba utilizando para hacer acrobacias en el set.



¿Cómo murió la actriz?

Los hechos ocurrieron en Rusia y la víctima fatal de este accidente fue Ksenia Dobromilova, de 34 años. Lo ocurrido ha trascendido a los medios internacionales ante la gravedad del incidente en el que perdió la vida la mujer, pues todo quedó grabado y pasó frente a su pequeña hija que la acompañaba en su jornada de trabajo.

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Medios locales han indicado en sus publicaciones sobre este hecho que Dobromilova estaba participando en una jornada de grabación en Moscú. Para esta grabación en específico la mujer, que también era fotógrafa, estaba realizando fotografías de un hombre que hacía una acrobacia con una moto.

La mujer no estaba en la moto, según se ha detallado con el video del momento, sino se encontraba agachada en la avenida Bolshaya Dorogomilovskaya, allí esperaría al motociclista experto que haría la acrobacia para fotografiarlo. El conductor realizó un 'caballito' o 'wheelie', una acrobacia que consiste en levantar la llanta delantera de la moto y avanzar solo sobre la trasera.



(Este video puede contener imágenes sensibles para algunas personas)



#ATENCIÓN 🚨🇷🇺 Murió una bloguera motociclista tras ser atropellada mientras grababa un video en una vía de Moscú, Rusia.



La víctima fue identificada como Ksenia Dobromilova, de 34 años. El conductor de la motocicleta fue detenido. pic.twitter.com/NldkwEqXFe — ElTrino.Co (@EltrinoCo) May 7, 2026

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A pesar de la experiencia, el motociclista perdió el control de la moto y el vehículo salió disparado a toda velocidad, impactando directamente a la actriz.

Ksenia, según los reportes de los medios rusos, sufrió múltiples fracturas y traumatismo severo. A pesar de que la reacción del equipo de la producción fue inmediata, la actriz e influencer falleció de camino al centro médico mientras los paramédicos intentaban salvarle la vida.



¿Qué pasó con el motociclista?

El conductor de la moto ha sido identificado como Maxim Zaviryukha, también de 34 años. El hombre también sufrió algunas heridas menores a causa del incidente como golpes en hombros y brazos, además de sufrir un esguince en el tobillo. A pesar de sus lesiones, el hombre se negó a recibir atención médica.

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Aunque por como ocurrieron los hechos se estima que la muerte de la actriz fue a causa de un terrible accidente, el conductor de la moto permanece bajo arresto domiciliario mientras se lleva a cabo una investigación que determine su grado de responsabilidad en este caso. De ser hallado culpable de algún delito como violar reglas de tránsito y homicidio culposo podría pagar hasta cinco años de cárcel.

Lo único que ha dicho el motociclista, según los medios, es que fue un accidente y que está muy afectado por lo ocurrido, pues era amigo de Ksenia Dobromilova. El hombre también manifestó estar dispuesto a apoyar económicamente a la familia de su colega.



¿Quién era Ksenia Dobromilova?

En la televisión rusa y las redes sociales, la mujer de 34 años alcanzaba un gran recorrido como actriz, modelo y fotógrafa. Además de tener experiencia en el teatro, actuando en el Moon Theatre de Moscú, la artista también había ganado especial reconocimiento por ser la protagonista del video musical de 'War Girl' del dúo HammAli & Navai.

Otra de las pasiones de Ksenia era el motociclismo, por lo que a menudo realizaba acrobacias o fotografiaba a motociclistas realizándolas. De hecho, en 2023 ya se había fracturado un brazo realizando este tipo de acciones.

Ese 5 de mayo, día en el que ocurrió su muerte en medio de una grabación, la mujer alcanzó a compartir en sus historias de Instagram lo emocionada que estaba porque grabaría algunas acrobacias, combinando dos de sus pasiones: las motos y la actuación.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co