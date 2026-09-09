Top cinco de los mejores moteles en Bogotá este 2026: esta fue su calificación en Google

La oferta de moteles en Bogotá continúa creciendo y especializándose. Habitaciones temáticas, jacuzzis privados, saunas, suites de lujo y experiencias personalizadas hacen parte de un mercado que cada vez gana más adeptos entre parejas que buscan privacidad y comodidad. En medio de una amplia variedad de opciones, las calificaciones de Google se han convertido en una de las principales referencias para identificar cuáles establecimientos tienen mejor reputación entre los usuarios.



Los cinco mejores moteles de Bogotá

Tomando como referencia las valoraciones registradas en Google durante 2026, cinco moteles destacan por sus puntuaciones: Dubai VIP, Chocolate Sweet, Samara Suite, Las Palmas y Rocamar. Sin embargo, más allá de la nota obtenida, también resulta importante analizar el número de opiniones y la experiencia que ofrecen.



1. Motel Dubai VIP lidera el ranking

Con una calificación perfecta de 5.0 sobre 5, Motel Dubai VIP aparece como el establecimiento mejor valorado dentro de este listado. Ubicado en el sur de Bogotá, el motel ha logrado destacarse por comentarios relacionados con la limpieza, la comodidad de las habitaciones y la atención al cliente. Además, ofrece diferentes categorías de habitaciones, incluyendo opciones ejecutivas y suites premium, con tarifas que comienzan desde los 35.000 pesos por estancias cortas y pueden superar los 300.000 pesos en las habitaciones más exclusivas. No obstante, hay un aspecto que debe tenerse en cuenta: la puntuación se basa en apenas seis reseñas públicas, una cifra que todavía resulta reducida frente a otros moteles más consolidados en el mercado bogotano.

2. Chocolate Sweet, uno de los favoritos del sur de la ciudad

Con una puntuación de 4.5, Chocolate Sweet se mantiene entre los moteles más reconocidos de Bogotá. Ubicado en el tradicional barrio Restrepo, este establecimiento se ha caracterizado por ofrecer habitaciones temáticas inspiradas en culturas y estilos internacionales. Entre sus espacios más conocidos aparecen las suites Romana, China, Persa, Mediterránea y Tropical, varias de ellas equipadas con jacuzzi y sauna privado. Estas características han convertido al lugar en una de las opciones más buscadas por parejas que buscan experiencias diferentes sin salir de la ciudad. Los usuarios suelen destacar la amplitud de las habitaciones, la privacidad y la ambientación temática. Sin embargo, también existen algunas observaciones relacionadas con el funcionamiento de ciertos servicios complementarios, especialmente en las zonas húmedas.



3. Samara Suite sobresale por su relación calidad-precio

En el corazón de Chapinero se encuentra Samara Suite, uno de los moteles que mejor combinación ofrece entre ubicación, servicios y costos. Su calificación de 4.4 estrellas está respaldada por más de 200 opiniones de usuarios, una cifra que le otorga mayor relevancia estadística frente a otros establecimientos con menos reseñas. El motel cuenta con habitaciones que incluyen jacuzzi, sauna, silla del amor, tubo para pole dance y suites de mayor capacidad para grupos. Además, dispone de parqueadero privado, servicio a la habitación y opciones de decoración especial para celebraciones. Otro de sus principales atractivos son los precios. Las tarifas arrancan desde los 45.000 pesos por cuatro horas, lo que lo convierte en una de las alternativas más competitivas dentro del sector. La limpieza, la atención y la ubicación figuran entre los aspectos más valorados por los visitantes.



4. Las Palmas, un clásico de Bogotá

Pocos moteles tienen el reconocimiento histórico de Las Palmas. Aunque su calificación de 4.2 puede parecer inferior frente a otros competidores, el establecimiento cuenta con más de 1.700 opiniones en Google, una cifra que refleja años de funcionamiento y una amplia base de clientes. Ubicado en Teusaquillo, Las Palmas se hizo famoso por introducir el concepto de habitaciones temáticas en Bogotá. Su catálogo incluye espacios inspirados en ciudades, países y escenarios como París, Londres, Japón, México, Pompeya, Islas Griegas y Amazonas, entre otros.

El motel también ofrece suites con jacuzzi, saunas privados, penthouses temáticos y experiencias diseñadas para quienes buscan celebraciones especiales. Gracias a la variedad de ambientes disponibles, continúa siendo uno de los referentes del sector en la capital.



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5. Rocamar mantiene su posición en el segmento premium

El último lugar del ranking lo ocupa Motel Rocamar, con una valoración de 4.2 estrellas basada en cerca de 500 opiniones. Situado en el norte de Bogotá, este establecimiento apunta a un público que busca experiencias de lujo y habitaciones de gran tamaño. Las suites temáticas, los jacuzzis privados, los saunas y algunas habitaciones con cocina hacen parte de la oferta de este motel, considerado durante años como uno de los más exclusivos de la ciudad.

Sin embargo, el factor que más debate genera entre sus visitantes son los precios. Algunas reseñas destacan la privacidad y la comodidad de las instalaciones, mientras que otras cuestionan si la experiencia justifica los costos, que pueden superar ampliamente el promedio del mercado.



¿Cuál es el mejor motel de Bogotá?

Si se toma únicamente la calificación de Google, Dubai VIP lidera con una nota perfecta de 5.0. Sin embargo, al considerar el número de opiniones, establecimientos como Las Palmas, Samara Suite y Rocamar cuentan con una reputación digital más robusta gracias a los cientos o miles de usuarios que han compartido su experiencia.

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La elección final dependerá del presupuesto y del tipo de experiencia que busque cada pareja. Mientras Dubai VIP destaca por su excelente valoración, Chocolate Sweet sobresale por sus habitaciones temáticas; Samara Suite por su relación calidad-precio; Las Palmas por su trayectoria y variedad de ambientes; y Rocamar por su propuesta orientada al lujo. Lo cierto es que los cinco figuran entre los moteles mejor calificados por los usuarios bogotanos durante 2026.

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