Colombia se ‘rajó’ en las pruebas Pisa: ¿qué tiene que ver la tecnología y la IA?

Los estudiantes colombianos son los que más utilizan la inteligencia artificial para aprender en América Latina, con un 56 por ciento que recurre a ella semanalmente, según el estudio Pisa 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El auge de estas herramientas contrasta, sin embargo, con las carencias de los centros educativos: seis de cada diez alumnos colombianos estudian en colegios donde la falta de materiales o problemas de infraestructura dificultan la enseñanza.

El estudio, que evalúa cada tres años los conocimientos y competencias de estudiantes de 15 años mediante pruebas estandarizadas, puso especial atención en esta edición en el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje. La OCDE advierte de que, aunque la inteligencia artificial generativa puede apoyar el aprendizaje en determinadas condiciones, "frecuentemente no lo consigue en la práctica" y, utilizada de forma inadecuada, puede convertirse en "un atajo que evita el trabajo cognitivo que la educación busca desarrollar".

Los alumnos de los países evaluados por el informe Pisa registraron el "nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado", según la Ocde, que alertó de un deterioro "especialmente preocupante" en lectura. La nueva edición de esta evaluación internacional, considerada uno de los principales barómetros mundiales de los sistemas educativos, analizó las competencias de unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios en ciencias, lectura y matemáticas.



¿Qué opinan los expertos del nivel estudiantil en Colombia?

A propósito de las Pruebas Pisa, Noticias Caracol habló con Julián de Zubiría, experto en educación, quien mencionó que Colombia se sigue rajando debido a que no se han tomado medidas, en los últimos 15 años, para mejorar la calidad de la educación.

En cuanto al uso de la tecnología y la inteligencia artificial, manifestó que “estamos ante un problema mundial” por la caída de la calidad de la educación. “Los estudiantes leen muy poco, leen muy mal y ahora lo hacen en dispositivos. No solo leen sino que escriben sobre teclados y no sobre el papel. Estamos en un problema de todo el mundo”, mencionó.

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Para De Zubiría, hay un fenómeno que el mundo no ha querido resolver y no habrá mejora hasta que no se resuelva: el uso de la tecnología. “Cuando un estudiante lee en un celular y le llega una notificación, suspende la lectura y, cuando vuelve, se desconcentra. “Pierde la atención y los niveles de aprendizaje son más bajos”, agregó.

Anotó que la capacidad para aprender en un aparato es más baja, por lo que el mundo tiene que regular el uso de aparatos en niños. “Los padres le compran el aparato al niño y van al colegio a que lo prohíban. No es así. Debe existir un trabajo familiar porque están fallando y vinculando a los niños a su atención al celular”, dijo.

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Una opinión similar tiene Edna Bonilla, también experta en educación y exsecretaria de Educación de Bogotá, quien celebró la prohibición del uso del celular en las aulas de instituciones en la capital, considerando que era una decisión que estaba retrasada y que ahora el país se debe sumar. “El acceso a los celulares de niños y niñas debe retrasarse lo más que se pueda y en las aulas es mucho mayor esa necesidad”, destacó.

De hecho, insistió que el Gobierno Nacional debería hacer una reglamentación y prohibir el uso de celulares en las aulas. Mencionó que las familias deben hacer ese acompañamiento de no ceder al uso de teléfonos móviles en la casa. “Tengo una gran preocupación por la inteligencia artificial. Si no trabajamos todo lo que tiene que ver con la IA en educación, la brecha aumentará. Los niños que tienen más déficit en conocimiento, cuando tienen acceso a la IA, aprenden menos y los resultados son mucho peores”, dijo. No obstante, no cerró la posibilidad de enseñanza usando herramientas que potencien sus habilidades.

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