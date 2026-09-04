Las mejores universidades de Colombia, según Shanghai Ranking: solo dos clasificaron

Cada año, distintas organizaciones elaboran clasificaciones para comparar a las universidades de diferentes países. Una de las más conocidas en el ámbito académico es el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), elaborado por ShanghaiRanking Consultancy, que pone el foco principalmente en la investigación, las publicaciones científicas y los reconocimientos obtenidos por estudiantes y profesores. La edición de 2025 analizó a más de 2.500 instituciones de educación superior de todo el mundo y publicó las 1.000 que obtuvieron los mejores resultados.

En esta clasificación también aparecen universidades colombianas, aunque su presencia es mucho más reducida frente a países que concentran buena parte de las instituciones ubicadas en los primeros lugares. ShanghaiRanking es "una consultora líder a nivel mundial en competitividad de la educación superior. Su clasificación insignia, el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), se publicó por primera vez en 2003 y desde entonces se ha convertido en una de las clasificaciones universitarias más influyentes y prestigiosas del mundo".



¿Cómo quedó el ranking a nivel internacional?

El panorama mundial de la educación superior fue encabezado por universidades de Estados Unidos y Reino Unido. El primer lugar corresponde a Harvard University, de Estados Unidos, con una puntuación general de 100 puntos. Le siguen Stanford University, en el segundo puesto, y Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el tercero. Las primeras posiciones quedaron así:



Universidad de Harvard – Estados Unidos.

Universidad de Stanford – Estados Unidos.

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) – Estados Unidos.

Universidad de Cambridge – Reino Unido.

Universidad de California, Berkeley – Estados Unidos.

Universidad de Oxford – Reino Unido.

Universidad de Princeton – Estados Unidos.

Universidad de Columbia – Estados Unidos.

Instituto Tecnológico de California (Caltech) – Estados Unidos.

Universidad de Chicago – Estados Unidos.

Entre las universidades que aparecen posteriormente en la clasificación están Yale, Cornell, Paris-Saclay, University College London, la Universidad de Pensilvania, UCLA, la Universidad de Washington, Tsinghua, Johns Hopkins, UC San Diego, UCSF, ETH Zúrich, la Universidad de Pekín, Zhejiang, Toronto, Imperial College London, Washington University in St. Louis, New York University, Rockefeller University y Shanghai Jiao Tong University.



Las universidades colombianas que aparecen en el ranking

La edición 2025 del ARWU incluye a dos universidades públicas de Colombia:



Universidad Nacional de Colombia: La Universidad Nacional de Colombia aparece como la institución número uno del país dentro de la clasificación nacional presentada por ShanghaiRanking. La universidad forma parte del grupo de instituciones colombianas que logró entrar en el listado global de las 1.000 mejores universidades. En la información presentada por el ranking, ocupa el primer lugar en el país.

La Universidad Nacional de Colombia aparece como la institución número uno del país dentro de la clasificación nacional presentada por ShanghaiRanking. La universidad forma parte del grupo de instituciones colombianas que logró entrar en el listado global de las 1.000 mejores universidades. En la información presentada por el ranking, ocupa el primer lugar en el país. Universidad de Antioquia: La Universidad de Antioquia aparece en el segundo lugar nacional dentro de la clasificación correspondiente a Colombia. Al igual que la Universidad Nacional, su presencia en el ARWU está relacionada con los indicadores de producción científica, reconocimientos académicos y desempeño institucional que utiliza ShanghaiRanking para establecer las posiciones.

¿Cuál es la metodología de este ranking?

Para elaborar la clasificación, ShanghaiRanking toma como universo a más de 2.500 universidades. Entre las instituciones consideradas están aquellas que cuentan con ganadores de Premios Nobel o Medallas Fields, investigadores altamente citados, publicaciones en Nature o Science y una cantidad significativa de artículos incluidos en determinados índices de Web of Science. A partir de esa evaluación se publica la lista de las 1.000 universidades con los mejores resultados. El sistema utiliza seis indicadores principales:



Exalumnos ganadores de premios Nobel y Medallas Fields: contabiliza a los antiguos estudiantes de una universidad que posteriormente obtuvieron un Premio Nobel o una Medalla Fields. Personal ganador de premios Nobel y Medallas Fields: mide la cantidad de investigadores o integrantes del personal de una institución que recibieron determinados Premios Nobel o una Medalla Fields. Investigadores altamente citados: toma en cuenta las afiliaciones principales de estos investigadores y cuando una persona aparece reconocida en más de un campo. Publicaciones en Nature y Science: mide los artículos de investigación publicados entre 2020 y 2024 en las revistas Nature y Science. Artículos indexados en Web of Science: se refiere a la cantidad de artículos publicados en 2024 que aparecen registrados en el Science Citation Index-Expanded (SCIE) y el Social Science Citation Index (SSCI) de Web of Science. Rendimiento académico per cápita: busca relacionar los resultados obtenidos por una institución con el tamaño de su personal académico.

ShanghaiRanking establece como referencia a la institución que obtiene el resultado más alto en cada indicador. A esa universidad se le asigna una puntuación de 100 y las demás reciben un resultado proporcional. Después, las puntuaciones de los seis indicadores se combinan de acuerdo con sus respectivos porcentajes. La organización también analiza la distribución de los datos para identificar posibles efectos que puedan distorsionar los resultados. Si es necesario, aplica procedimientos estadísticos para ajustar los indicadores antes de calcular la puntuación final. Por esta razón, una universidad puede tener un desempeño especialmente alto en un indicador y, aun así, no ocupar el primer puesto general.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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