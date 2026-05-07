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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Francia en alerta máxima; recorrido de la etapa 2 fue modificado por un virus

Tour de Francia en alerta máxima; recorrido de la etapa 2 fue modificado por un virus

Este jueves, la organización del Tour de Francia 2026 confirmó que realizó cambios en el recorrido de la segunda fracción por una enfermedad causada por un virus en la zona.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de may, 2026
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Tour de Francia 2026 con cambios por culpa de un virus.
Tour de Francia 2026 con cambios por culpa de un virus.
Getty Images - IA.

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