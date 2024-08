En Majagual entregaron 515 hectáreas que de tierra prometida pasaron a ser “pantanos”

Una comunidad campesina en Sucre denuncia que la Agencia Nacional de Tierras les entregó un predio que no sirve para la reforma agraria. El actual director de esa entidad denunció el caso a la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo fue la entrega de predios?

El pasado 13 de enero, en el corregimiento de Miraflores, en Majagual, Sucre, se llevó a cabo un evento que llenó de esperanza a centenares de labriegos de la región. Con bombos, platillos y papayera, la Agencia Nacional de Tierras les entregó a 48 familias campesinas de Asoagro Promojana el predio Santa Fe, de 515 hectáreas, en el marco de la reforma rural integral, uno de los proyectos bandera del Gobierno de Gustavo Petro.

El entonces director de la Agencia de Tierras, Gerardo Vega, lideró este acto en el que estuvo acompañado de la gobernadora de Sucre, Lucy García, y de otras autoridades locales. Los beneficiarios fueron informados dos días antes de que habían sido escogidos como adjudicatarios de esas tierras y ese sábado fueron recogidos en busetas que los llevaron desde Majagual hasta el corregimiento de Miraflores. La comunidad campesina celebró a rabiar, parecía demasiado bueno para ser verdad.

Ese mismo día, sin embargo, la ilusión empezó a desvanecerse. Para empezar, el evento no se hizo en la finca Santa Fe sino en un predio vecino, pues en Santa Fe no había casa construida, ni campamento, ni forma de ingresar porque no tenía una entrada y, además, había líos con la servidumbre. Así mismo, algunos vecinos les hicieron saber a los beneficiarios que ese predio no tenía vocación agrícola y que esa sabana era inundable. Doña Rubis Baranoa lo advirtió ese 13 de enero.

Publicidad

“Las tierras que hoy vamos a recibir tienen bastantes humedales y quisiera dejar claro aquí a las personas que nos están acompañando para que nos ayuden a que esa tierra sea productiva”, expresó.

Gerardo Vega le salió al paso a esos cuestionamientos y aseguró tajante al medio Región Caribe Noticias: “Estos no son humedales, hay una tierra como toda parte en La Mojana que se inunda en periodos del año. Lo que se nos ha explicado acá en varias oportunidades es que es una cultura anfibia, donde en una época del año se siembra y en otra época se puede hacer pesca también ahí”.

Publicidad

No era la tierra prometida

No obstante, tres semanas después Gerardo Vega salió de la Agencia de Tierras y para entonces los campesinos de Majagual habían pasado de las sospechas a las certezas: el Gobierno Petro les había entregado un predio inservible. Han pasado más de seis meses y la comunidad sigue a la deriva.

“Lo que encontramos ahí es que esas tierras no son aptas, son puros pantanos, son pantanos que no sirven ni para criar búfalos, que es el animal más resistente a los humedales”, afirma Rubis Baranoa.

Sostiene que lo que más indignada la tiene es que les montaron todo un espectáculo para hacerles creer que ese predio de 515 hectáreas era la tierra prometida: “A nosotros nos engañaron, eso fue un engaño porque nosotros llegamos donde había papayera, como si fuese algo serio, digo yo, sería para entretenernos para que nosotros no nos diéramos cuenta del gol que nos iban a meter”.

Varios líderes campesinos de esta comunidad de La Mojana sucreña llegaron a la sede de la Agencia de Tierras en Bogotá para exigir que les entreguen otras tierras cuanto antes porque aseguran que se sienten estafados por el Gobierno que les prometió reivindicarlos.

Publicidad

“Hicimos una visita un grupo de personas de la asociación de beneficiarios y pues, evidentemente pudimos evidenciar que estas tierras no eran productivas, que era un área bastante pantanosa, que más bien más del 90% era improductiva”, explicó José Felipe Vivanco.

¿Irregularidades en la compra del terreno?

En abril de 2024, Juan Felipe Harman, quien reemplazó a Gerardo Vega en la Agencia de Tierras, denunció ante la Fiscalía la compra irregular del predio Santa Fe en Majagual, un negocio que se protocolizó el 15 de diciembre de 2023, cuando el entonces director de acceso a tierras de la ANT, Tony Luis Lozano Berrocal, celebró el contrato de compraventa con el dueño de la finca, John Jairo de Jesús Santana Ruiz, por un valor de 4.625 millones de pesos.

Publicidad

Sin embargo, existía un informe técnico que había descartado ese predio porque no tenía vocación agraria y lo había calificado como "no viable". Incluso, en el estudio de la ANT se mostraba que el predio en su mayoría es tierra inundable.

La denuncia es así de contundente:

Pese a que el informe técnico-jurídico preliminar suscrito por la agrónoma encargada indicó de manera expresa que el predio no poseía las aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias, por ende no servía para llevar a cabo procesos de reforma agraria, el director de acceso a tierras, Tony Luis Lozano Berrocal, el día 30 de enero de 2024 solicita el ingreso de predios al fondo de tierras de la reforma rural integral, situación a todas luces irregular y que resulta manifiestamente contraria a la ley

Noticias Caracol estuvo en el corregimiento de Miraflores en Majagual para constatar las denuncias de la comunidad. John Jairo Blanquicet, de 48 años, denuncia con vehemencia lo ocurrido.

“Hoy nosotros no tenemos dónde sembrar una mata de arroz, no tenemos dónde sembrar una mata de yuca y estamos pasando dificultades porque ante el Gobierno nacional nosotros tenemos tierras y no nos dan tierra porque precisamente ya supuestamente nos dieron tierra. Estas familias que hoy estamos en esta asociación fuimos burladas por este señor Gerardo Vega, se burló de nosotros en la cara, ¿por qué razón? Porque cuando llegamos al pueblo, los amigos y vecinos nos decían ‘ve, pero ¿ustedes qué van a cosechar, cocodrilos, babillas? Porque esas tierras no sirven para la explotación agrícola ni para la explotación ganadera’”, comenta.

Publicidad

Tal como sustentan los reportes técnicos, el predio Santa Fe no sirve para la reforma agraria. Casi toda la finca es un pantano continuado e intransitable, recorrerla es hundirse en el barro y avanzar a tientas sorteando el lodo.

Luis Antonio Chaves, actual director de acceso a tierras de la ANT, da un diagnóstico muy crudo sobre este negocio: “El 65% del predio es humedal y, por supuesto, en tiempos de lluvias termina siendo un predio totalmente inundable”.

Publicidad

En todo caso, según Chaves, la entidad pudo descubrir a tiempo esta compra irregular antes de que se desembolsaran los 4.625 millones de pesos.

“Técnicamente el predio no es apto, no tiene una vocación agrícola y, por lo tanto, nosotros no lo vamos a adquirir”, afirma.

Agrega que “en este tipo de situaciones acude todo tipo de personas, incluyendo una cantidad de intermediarios que, en su afán porque cometamos un error y le metamos un gol al Estado, nos apresuremos a hacer cualquier tipo de negocio”.

El funcionario sostiene que han encontrado muchas negociaciones irregulares de la pasada administración de Gerardo Vega que ya está investigando la Fiscalía. Por eso hace el siguiente mea culpa: “Esta es una deuda histórica que hay con el campesinado colombiano y hoy con un Gobierno, como el Gobierno de Gustavo Petro, estamos empeñados en impulsar la reforma al máximo, pero esa reforma tiene que estar acompañada evidentemente de la posibilidad de entregarle predios productivos al campesinado, de lo contrario no sirve y es eso: un rotundo engaño”.

Publicidad

La Agencia Nacional de Tierras tiene un presupuesto de 4 billones de pesos para comprar tierras y entregarlas a los campesinos en el marco de la reforma agraria, un botín muy apetecido por mafiosos e intermediarios que rondan estos negocios.

Un reciente informe de la Procuraduría alertó sobre graves irregularidades en las compras de estos predios por parte de la Agencia de Tierras en los que estarían en riesgo 136 mil millones de pesos.

Publicidad

“Nadie se ha robado un peso”

Noticias Caracol buscó a Gerardo Vega para conocer su versión sobre estos hechos.

“La actual administración de la Agencia de Tierras está diciendo eso porque no tiene ningún resultado para mostrar. (...) Nadie se ha robado un peso, han tratado de desacreditar la gestión, han tratado de decir que todo está mal hecho porque han sido ineptos para continuar con lo de la reforma agraria”, afirma.

Según Vega, aunque el predio tiene humedales, también había estudios que aseguraban que el predio Santa Fe sí tenía vocación agrícola.

“¿Descartamos todos los municipios de La Mojana porque tienen humedales? Esa no puede ser la respuesta porque ahí el fregado es el campesino que vive allá”, señala.

Publicidad

Y manifiesta que “técnicamente lo que nosotros tenemos y sobre lo cual tomamos la decisión decía que el 68,17 tenía aptitud agropecuaria. Sobre este informe técnico es que procedió el equipo, yo no conozco al propietario ni al representante legal que lo vendió, nunca los he visto”.

El exdirector de la ANT fue enfático en decir que toda la zona de La Mojana tiene humedales, pero que ello no puede ser un obstáculo para entregarles tierras a campesinos.

Publicidad

“Esa tierra produce, ya le leí lo que produce; técnicamente aquí dice que pueden sembrarse todas estas cosas, claro, no podrá sembrarse café, me imagino, no se podrá café, pero arroz se puede sembrar”, asevera Vega.

Al margen de lo que determine la justicia, en Majagual hay una comunidad campesina que exige respuestas del Gobierno Petro. Aristides Tovar, con el agua a media bota, le responde así al exdirector Gerardo Vega: “Estos terrenos están malísimos, están malísimos, esto no sirve, para cultivo no sirve”.