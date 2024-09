Las cuotas políticas en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Desde la posesión de Olmedo López como director de la Unidad para la Gestión de Riesgo (UNGRD) estuvo acompañado de Sneyder Pinilla, quien hizo parte del equipo de empalme y se terminó convirtiendo en su principal aliado para la repartición de coimas gracias al cargo que ocupó en la subdirección para el Manejo de Desastres.

En su colaboración ante las autoridades, Sneyder Pinilla reveló los nombres de los políticos que habrían estado detrás de los nombramientos de fichas claves en la entidad. Tanto padrinos políticos, como funcionarios y contratistas están hoy en la lupa de la justicia.

Las cabezas políticas que cobró el escándalo de la UNGRD

El relato de Pinilla comenzó por reconstruir cómo fue el nombramiento del subdirector General de la entidad:

“El doctor Olmedo me dice: ‘Es que te tenía para un cargo, pero el subdirector general va a ser otra persona: El doctor Víctor Meza’. Víctor Meza, y eso es acá algo que yo sí puedo decir, Víctor Meza fue una cuota política, valga la redundancia, de un político”, aseguró Pinilla.

Víctor Meza se desempeñó en varios cargos públicos en Córdoba y estuvo en la lista de precandidatos del Polo Democrático para la Gobernación del departamento. ¿Cómo llegó a la Unidad de Gestión de Riesgo? Esto le respondió Pinilla a la Fiscalía:

Fiscal: ¿Usted se enteró de quién era cuota Víctor Meza?

Sneyder Pinilla: Sí, claro.

Fiscal: ¿De quién?

Sneyder Pinilla: De la senadora del partido que ahorita perdió su personería jurídica Todos Somos Colombia que es la doctora Clara, Clara López.

Víctor Meza fue la primera cabeza que cobró el escándalo. Olmedo López lo declaró insubsistente el pasado mes de febrero cuando salieron a la luz los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira. Por este caso, la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario y la Fiscalía lo está investigando, según consta en este aparte del interrogatorio.

Fiscal: ¿Y el señor Víctor Meza tenía conocimiento de la ilegalidad que se estaba realizando en todas estas órdenes de proveeduría?

Sneyder Pinilla: Doctora, en este caso específico de esta orden de proveeduría no sé si el doctor Pedro pudo haber pactado algo con él porque el doctor Pedro era el que le buscaba todas las firmas al doctor Víctor de este proceso.

Fiscal: Y usted dice: de esta no sé. ¿De las otras sí sabe?

Sneyder Pinilla: Yo por eso tengo al doctor Víctor Meza en la matriz, porque yo sé unos temas de.

Fiscal: Que vienen más adelante... Sí, perfecto...

En esta declaración, Pinilla hace referencia a otro nombre clave en el proceso judicial: Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la Unidad de Gestión de Riesgo.

Rodríguez fue capturado e imputado por cinco delitos relacionados a sus gestiones ilegales para la compra de carrotanques.

“El doctor Pedro Rodríguez se convierte en el asesor top. Les cuento una anécdota: No pasaba nada para la firma del director, el doctor Olmedo, sin la revisión del doctor Pedro Rodríguez. Nada, absolutamente nada se movía en esa dirección si no era por él. Lo que sí sé es que todo el mundo le tenía pues miedo a Pedro porque Pedro no dejaba que nadie se acercara al director”, dijo Pinilla.

Según Pinilla, Rodríguez era la cuota de otro de los escuderos políticos del Gobierno

“Yo lo que sé es que Pedro es cuota del embajador de Colombia en Argentina, el doctor Camilo Romero, y yo lo que también sé es que el doctor Olmedo López acompañó en varias campañas al doctor Camilo Romero cuando fue candidato al Senado”, indicó Pinilla.

Rodríguez fue el jefe de la oficina jurídica de la gobernación de Nariño durante la administración de Camilo Romero. De hecho, la hoja de vida de Pedro Rodríguez llegó a Olmedo López gracias al hoy embajador en Argentina.

Según el relato de Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez fue quien desde la sombra estructuró el negocio para que las empresas del contratista de Pasto Luis Eduardo López ganaran el contrato para la compra de los 40 carrotanques.

Así relató Pinilla su primer encuentro con el contratista pastuso, de quien dice, tenía un interés en la contratación estatal que iba mucho más allá de ser el proveedor de los carrotanques.

“El doctor Luis Eduardo es un señor alto, bien vestido, le gusta usar oro, un señor bien plantado, se nota que es empresario. Pedro me presenta, me dice: ‘Mire, él es el doctor Luis Eduardo’. Le digo: ‘¿Cómo está? Mucho gusto: Sneyder Pinilla, el subdirector de Manejo’. Estando ahí él me dice: Y doctor Sneyder, yo tengo la capacidad de suministrarle hasta un avión si quiere. Deme la oportunidad de poder trabajar con este gobierno, deme la oportunidad de trabajar acá, que el tema de carrotanques no sea solamente lo único”, relató Pinilla.

El contratista de Pasto avanza en una negociación con la Fiscalía por los contratos de los carrotanques. Sin embargo, la Fiscalía investiga si hubo más contratos irregulares de las empresas de Luis Eduardo López con otras entidades del Estado.

“Cuando yo lo conocí me dijo: ‘Yo tengo un holding de 9 empresa’. Yo estoy seguro que él contrató con el DPS. Ahorita en este gobierno. Le voy a explicar por qué. Porque él estuvo buscando al doctor Olmedo, porque el doctor Olmedo tiene una empresa de aseo muy grande. Y el doctor Luis Eduardo López necesitaba una cantidad de cosas de aseo porque le iba a vender al DPS. ¿Sabe por qué se echa para atrás? Porque pues obviamente al director creo que sí le da como miedo porque dice: ‘Van a relacionar que mi empresa le está vendiendo a un contratista de la Unidad’”, aseguró el testigo Pinilla.

Otro alto funcionario en líos es Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento, quien está hoy capturado. La Fiscalía lo llevará a juicio por haber direccionado ilegalmente contratos que suman 100.000 millones de pesos.

El jefe político de Barreto era César Manrique, actual director de la Función Pública. Así lo dijo Sneyder Pinilla y lo ratificó la Fiscalía:

Fiscal: ¿Quién recomendó a Luis Carlos Barreto con el señor Olmedo?

Sneyder Pinilla: El doctor Olmedo López me comentó a mí que el doctor Luis Carlos Barreto era referenciado por el doctor César Augusto Manrique, quién es el actual director de la Función Pública.

A pesar de los duros cuestionamientos ya revelados por la Fiscalía, César Manrique se mantiene en el cargo como director de Función Pública.

Otro de los nombres claves mencionados por Sneyder Pinilla es el de la exsubdirectora de Reducción de Riesgo Alethia Arango. El actual director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, pidió investigar si los contratos que firmó esta exfuncionaria, y que suman casi medio billón de pesos, se ajustaron a la legalidad.

Fiscal: ¿Y Alethia era cuota de quién?

Sneyder Pinilla: Alethia Arango era cuota de un candidato al Concejo de Medellín que se llama Alejandro Saldarriaga.

Alejandro Saldarriaga, a quien se refiere Sneyder Pinilla, fue representante legal del movimiento Independientes. Fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde y al Concejo de Medellín, pero se quemó en ambas aspiraciones. Es cercano al embajador Camilo Romero, de hecho, respaldó su candidatura a la presidencia en las pasadas elecciones.

En su declaración, Pinilla también se refiere a una alta exfuncionaria de la Fiduprevisora cuyo papel está siendo indagado por las autoridades. El nombre de Daniela Andrade Valencia salió a relucir como la persona que ordenó, desde la Fiduprevisora, el pago de los 40 carrotanques. El desembolso fue tramitado con documentación falsa sin que los vehículos hubieran sido entregados.

Sneyder Pinilla: La Fiduprevisora se demoraba mucho, pero este en específico el doctor Pedro Rodríguez pues se hablaba con Daniela Valencia se llama ella, que es la vicepresidenta de la Fiduprevisora. Ellos tenían mucha comunicación.

Fiscal: ¿Ella tuvo alguna información sobre la irregularidad en estos contratos?

Sneyder Pinilla: Doctora, pues yo le voy a decir una cosa, la Fiduprevisora revisa todo lo que uno pasa todo. Todo. Y nos regresa siempre. En ese contrato nunca refutaron nada.

Daniela Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia que aparece en los chats con Sneyder Pinilla agilizando la firma de varios contratos en nombre del ministro de Hacienda. Recientemente, el gobierno nombró a Daniela Andrade en una de las notarías que más factura en el país.

Buscamos a todos los mencionados por Sneyder Pinilla. La defensa del ministro de Hacienda subrayó que ninguno de los tres proyectos mencionados por Pinilla llegó a etapa precontractual. El embajador en Argentina, Camilo Romero, por su parte, afirmó que no tiene nada que ver con hechos ilícitos, aunque reconoció que envió la hoja de vida de Pedro Rodríguez al exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo.

