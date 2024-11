Mujer que acusa a Modesto Aguilera de abusarla dice que primo "me puso en bandeja de plata"

Las denuncias de una joven de 23 años en Barranquilla, Atlántico, tienen al congresista Modesto Aguilera ad portas de un juicio por acto sexual violento. La protagonista de esta historia le contó su tragedia a Noticias Caracol en vivo . Además, revelamos todos los detalles del expediente.

A orillas del imponente río Magdalena, bajo el sol abrasante del mediodía que apenas permite que corra la brisa en Barranquilla, Guisella del Carmen Mejía Viana mostró por primera vez su rostro ante una cámara de televisión. Dijo que tenía miedo, pero que aceptaba esta entrevista porque la única forma de espantar lo que le sucedió es mirando la situación a los ojos mientras llega la justicia.

Guisella del Carmen Mejía Viana mostró por primera vez su rostro ante una cámara de televisión - Noticias Caracol

Esta es la historia de Gisela Mejía Viana

Mejía contó que, Modesto Aguilera, de 65 años, y quien es uno de los más influyentes congresistas de Cambio Radical y muy cercano a la casa Char, “se me abalanza encima a tocarme. Yo le digo que por favor respete, que qué le estaba pasando. Él pues accedió y lo que hizo fue, como no pudo conmigo, fue masturbarse delante mío. Yo, como se puede imaginar, me quedé en shock”.

Este jueves 21 de noviembre, ante la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, comienza el juicio en contra de Aguilera por el delito de acto sexual violento. Aunque siempre ha declarado ser inocente, las pruebas parecen decir lo contrario.

La víctima exige respuesta de las autoridades: “Yo lo que quiero es que se haga justicia porque es que el poder que él tiene no le da para hacer eso. O sea, él no tiene derecho. Si yo le digo ‘no’, yo puedo ser lo que sea, pero si yo digo 'no', yo soy la única que tiene derecho con mi cuerpo, a hacer lo que yo quiera. No porque él sea un representante y tenga poder, él tiene el derecho de hacer lo que él me diga, no, eso no es así”.

¿Qué ocurrió cuando ingresó a un hotel para una supuesta reunión política?

La joven de 23 años recuerda que a finales de 2020 su primo Jonatan Torregrosa, muy amigo de Modesto Aguilera, la recogió en su casa para llevarla a una supuesta reunión política de jóvenes organizada por el congresista.

Según Guisella, llegaron al hotel Vallclaire esa noche y subieron a una de las suites. Torregrosa iba con su novia y con Guisella, algo que parecía normal, pero una vez en la habitación, su primo y su novia súbitamente se fueron con la excusa de buscar al resto de jóvenes. Fue ahí cuando, de acuerdo con su testimonio, el parlamentario se le tiró encima, la sujetó de los hombros, le besó el cuello y le tocó los senos.

“Al momento de cerrar la puerta, lo primero que hace es abalanzarse sobre mí y todo después cuando yo le digo que me respetara todo. No sé qué pasaba por su mente y lo que hizo fue sacar su miembro y masturbarse delante mío, ¿yo qué podía hacer? Como vuelvo y le digo, ¿qué hacía?, para dónde cogía yo sin plata en el bolsillo”, narró la joven. Le daba miedo bajar a la recepción y pedir ayuda, pues temía que la mataran.

Presa del pánico, Guisella aseguró que las fuerzas apenas le alcanzaron para alejar al parlamentario, pero que no supo cómo salir de allí. Inmóvil y petrificada, dijo, lo vio bajarse sus pantalones. Poco después, su primo Jonatan y su novia regresaron a la habitación y de inmediato salieron los cuatro del hotel en la camioneta de Jonatan.

El primo de Guisella sabía qué iba a ocurrir en la habitación, según la víctima

“Cuando nosotros bajamos, usted se puede imaginar, yo me monto en la camioneta de mi primo. Él se monta conmigo y al yo ver que él (Modesto Aguilera) se saca de su bolsillo dos condones y se los pasa a mi primo, y mi primo le dice a la novia: ‘veo que no se concretó nada’, ahí es cuando yo caigo en cuenta de que mi primo sabía lo que él iba a hacer”.

En medio de las lágrimas, Guisella dijo que estaba convencida de que su primo Jonatan y el parlamentario Aguilera se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa y abusarla sexualmente. Según ella, lo que buscaba su primo, hoy jefe jurídico de la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, era congraciarse con su jefe político: “Él era su mano derecha de todo. Yo acá digo que mi primo Jonatan Torregrosa, él es una persona muy avarienta, se le nota ambicioso. Y yo digo que me puso en bandeja de plata por ese fin, de querer estar más con él, ¿sí me entiende? Ganarse como más su confianza, tener más su mano derecha, tener potestad y todo eso”.

Durante un tiempo, Guisella no le contó a nadie el horror que vivió esa noche, pues temía que sus revelaciones pudieran provocar la reacción de un poderoso congresista contra su familia, pero tanto silencio la fue emponzoñando por dentro y le robó su alegría. Al fin, en 2021, le contó todo a su mamá, Tatiana Viana: “No, para mí como mujer es difícil porque siempre quedan las secuelas y es algo que mi padre jamás en la vida y mis hermanos me han faltado el respeto, nunca. Pero era tanto el miedo con el que quedé, que yo ni siquiera podía quedarme a solas con ellos”.

Tatiana Viana Martínez, madre de Guisella, contó que le resultaba inconcebible que su sobrino más querido, Jonatan Torregrosa, le hubiera hecho tanto daño a su familia.

La mamá de la víctima es una reconocida líder política de barrio y toda su vida ha trabajado en distintas campañas electorales en Barranquilla y en Soledad. De acuerdo con ella, en su momento, su sobrino Jonatan Torregrosa le pidió que apoyara al grupo político de Modesto Aguilera. Noticias Caracol en vivo obtuvo registros gráficos que lo prueban.

En una foto, por ejemplo, Tatiana aparece al lado del parlamentario y en otras imágenes se ven juntos en un mitin político en Soledad, donde ella incluso toma el micrófono para presentarlo ante la comunidad. A muchas de esas reuniones Tatiana llevó a su hija Guisella, fue así como la conoció Modesto Aguilera.

Foto obtenida por Noticias Caracol - Noticias Caracol

Tatiana declaró: “Quiero decirle a Modesto Aguilera que lo perdono como persona sentimentalmente y lo mismo a mi sobrino, pero que no es justo que ellos me hayan hecho lo que me le hicieron a mi hija, que nos han destruido familiarmente. Unos le creyeron a él, otros me creen a mí. Otros están imparciales, pero me derrumbaron. Él lo sabe cuánto me derrumbaron y cuánto me duele en el corazón lo que me hicieron”.

Tatiana contó que solo hasta 2022 pudo conseguir los recursos necesarios para iniciar una acción legal contra el congresista y su sobrino, y que fue muy difícil que algún abogado aceptara llevar el caso por el poder regional de Aguilera. Además, dijo que ella y otro hijo suyo perdieron sus puestos públicos con ocasión de este litigio. Además, subrayó que la han amenazado para que deje a un lado el caso.

Noticias Caracol buscó a Torregrosa para obtener su versión sobre esta grave denuncia. Señaló que es inocente, que los hechos denunciados no ocurrieron y que hay políticos detrás.

