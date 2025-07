La respuesta de Roy Barreras a acusación de Luis Carlos Reyes: "Tiene una alteración psiquiátrica"

Tras las acusaciones de presunto clientelismo y favorecimiento al contrabando hechas por el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, varios congresistas señalados han respondido ante la justicia y ante los medios de comunicación. Noticias Caracol obtuvo la versión que entregó el exsenador y exembajador Roy Barreras a la Corte Suprema de Justicia, donde no solo negó los señalamientos, sino que acusó a Reyes de sufrir una "alteración psiquiátrica".

El exdirector de la Dian le entregó a la sala de instrucción de la Corte evidencias de un supuesto clientelismo de algunos congresistas y figuras política para favorecer el contrabando y poner a sus fichas en la Dian. Aunque entregó una lista de 35 congresistas, sus señalamientos más delicados involucran a cinco dirigentes políticos: el actual ministro del Interior, Armando Benedetti; el exsenador Roy Barreras; el actual presidente del Congreso, Efraín Cepeda; el senador Jairo Castellanos; y la representante Olga Lucía Velásquez.

Sobre el exembajador, Reyes relató un encuentro en agosto de 2022 en la casa de la congresista Gloria Arizabaleta (exesposa de Barreras), donde Barreras supuestamente le entregó varias hojas de vida en sobres de manila para "cargos extremadamente sensibles en las aduanas del Pacífico colombiano", específicamente para las direcciones de aduanas de Buenaventura y Cali. "Me dijo que yo era un político muy prometedor, que yo en algún momento iba a ser ministro, que nadie como yo podía decir que tuviera presidente de Senado para apoyarlo, que yo era como un futbolista joven y que pues me imaginara lo terrible que sería que a Messi le rompieran las piernas", dijo el exdirector de la Dian.



La declaración de Roy Barreras sobre acusaciones de Reyes

En su declaración del pasado 6 de mayo ante la Corte, Roy Barreras se defendió y calificó el comportamiento de Luis Carlos Reyes como una "categoría de mitomanía que se llama pseudología fantástica", en la que una persona "llega a creer lo que él mismo dice y lo defiende con convicción". Según Barreras, si esto fuera cierto, Reyes no sería culpable, sino "inimputable porque tiene una alteración psiquiátrica".

Desde esta perspectiva, Barreras argumentó que Reyes habría creado un "relato ficcional y perverso" para enlodarlo. Negó categóricamente haber solicitado cargos para recomendados en la Dian. "Jamás en toda mi vida pública, nunca siendo senador del Partido de Gobierno, presidente del partido y Presidente del Congreso, le solicité a ningún director de la Dian, ni incluyendo este, direcciones excepcionales en ninguna parte, ni en Cali, ni en Buenaventura, ni en lugar alguno", enfatizó.

Barreras cuestionó por qué, si Reyes se sintió amenazado o sospechó de los documentos que supuestamente le entregó, no lo denunció de inmediato, sino que esperó "tres años" para construir un "contexto injurioso, un contexto sospechoso". Respecto a la frase que le atribuye sobre "romperle las piernas", Barreras aseguró que nunca la pronunció. En cambio, afirmó haberle dicho a Reyes, a quien consideraba "joven y talentoso", que la Dian era un "campo minado" y que debía "tener cuidado porque te pueden hacer zancadillas". Según Barreras, Reyes "pervierte la frase y convierte un consejo de buena fe".

Además, el exsenador sostuvo que, si bien entregar hojas de vida no es un delito, él nunca lo hizo en la Dian. Por lo tanto, calificó el famoso cuadro de recomendaciones de congresistas elaborado por Reyes como "un cuadro chambón". También, relató que en el encuentro con la congresista Gloria Arizabaleta, no entregó hojas de vida, pero sí tuvo un altercado con Reyes porque Barreras sugirió la idea de imponer impuestos a las iglesias. A esto atribuye que Reyes lo hubiera "graduado de enemigo político", ya que Reyes "enfureció de manera sorprendente" y de manera "fanática" dijo que "por encima de su cadáver iba a permitir que le pusieran impuestos a su pastor y a su iglesia, que eso era una cosa casi que demoníaca".

Finalmente, Barreras manifestó que, cuando Reyes se enteró de que saldría de la Dian, hizo correr la voz de que se iban a "acordar de él", y que si lo "atrevían a sacarlo de la Dian iban a ver lo que era convertirlo en enemigo". Aseguró que Reyes afirmó estar "guardando información a su juicio sospechosa, que podía usar en contra a través de su personaje de TikTok llamado Míster Taxes", lo cual Barreras interpretó como un "mensaje extorsivo".

La postura de los demás congresistas señalados por Reyes

Noticias Caracol contactó a los otros políticos mencionados por Luis Carlos Reyes, quienes también se declararon inocentes. David Benavides, abogado del ministro Armando Benedetti, resaltó que no existe en Colombia una norma que prohíba en el sector público o privado poner en consideración una hoja de vida de quien se considera idóneo para un cargo. Aclaró que el tráfico de influencias, en cambio, sí implica una imposición del recomendado abusando de la investidura del alto funcionario.

En la misma línea se pronunció Jaime Lombana, abogado del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien señaló que "sugerir a una persona honesta e idónea para un cargo nada tiene de reprochable jurídicamente". Además, insistió en que la persona recomendada nunca fue nombrada en la Dian.

Por su parte, Mauricio Marín, abogado del senador Jairo Castellanos, aseguró que su cliente jamás le solicitó puestos a Luis Carlos Reyes. Afirmó que Castellanos intercedió en una única ocasión por un funcionario de la Dian que solicitó su traslado de Barranquilla a Cúcuta por razones familiares. Marín también indicó que el debate de control político que promovió Castellanos contra Reyes se debió a su "pobre gestión en la DIAN que dejó un déficit fiscal de más de 60 billones de pesos".

En diálogo con Noticias Caracol, la representante Olga Lucía Velásquez negó cualquier irregularidad. Señaló que todo lo dicho por Luis Carlos Reyes es "de oídas" y que "nada le consta". Aclaró que sí habló con la asesora María Alexandra Rizo, pero para denunciar que el sindicato de la DIAN estaba acusando a Reyes de nombrar a dedo y no por concurso. Aseguró que no conoce al señor Jhon Fredy Restrepo y no recuerda haberlo mencionado en su encuentro con Rizo. Además, enfatizó que la propia Rizo declaró en la Corte que ella jamás volvió a insistir en esa recomendación, y que ya solicitó el archivo del proceso.

Finalmente, Noticias Caracol buscó al funcionario de la Dian Jhon Fredy Restrepo Toro, quien recibió duros señalamientos de Luis Carlos Reyes. En una primera llamada, indicó que no tiene investigaciones en su contra, que las acusaciones son "absurdas" y que se trata de una "retaliación de Reyes por las denuncias que Restrepo le puso en su momento por su gestión al frente de la Dian". Manifestó que no podía decir más sin permiso oficial de la entidad.

