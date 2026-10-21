¿Qué es el 'Pacto de Valledupar', a quiénes involucraría y qué respondió Gustavo Petro?

La Fiscalía General de la Nación compulsó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara copias de una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro, por su supuesta participación en el llamado 'Pacto de Valledupar', un acuerdo que el Gobierno habría buscado con exjefes paramilitares para que declararan contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

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Este supuesto ‘Pacto de Valledupar’ se refiere a un polémico encuentro realizado en octubre de 2025 en mencionada capital entre delegados del gobierno de Gustavo Petro y diez exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso. Aunque en el papel el evento se planteó dentro de la 'Paz Total' para evaluar los 20 años del proceso de Justicia y Paz, el tema tomó dimensión pública tras una columna revelada por el periodista Melquisedec Torres.



La denuncia e investigaciones

Según las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, delegados del Gobierno habrían buscado ofrecer beneficios a los excomandantes a cambio de que declararan en contra de tres figuras políticas: el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el candidato Abelardo de la Espriella, con el fin de ganar las elecciones.

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(En contexto: Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por supuesto plan con exparamilitares)

Mancuso afirmó que ninguno de los exintegrantes de las AUC aceptó la propuesta, por lo que el acuerdo no se concretó. “En Valledupar, los delegados del Presidente, la señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Curre-Lugo nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas personas. La respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestias por parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”.

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Luego de estos señalamientos, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias de la denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro debido a su fuero constitucional. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y contra Angie Rodríguez.

Respuestas de los involucrados

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Angie Rodríguez confirmó la existencia de dicha intención, señalando que las órdenes del encuentro provenían de Petro y Benedetti con la misión explícita de hablar en contra de Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro rechazó categóricamente los señalamientos, afirmando que no aceptará que se le atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que dio la orden de presionar a alguien, e indicó que quienes lo acusan responderán ante la justicia.

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Luego de conocerse la mencionada denuncia, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó en X contra el exministro Benedetti. “Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”, dijo.

A su turno, Benedetti le respondió por esta misma red social a De la Espriella, manifestando que "estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia ningún ciudadano. El presidente de todos los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre”.

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