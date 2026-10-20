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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por supuesto plan con exparamilitares

Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por supuesto plan con exparamilitares

La Procuraduría abrió una investigación contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por denuncias sobre un presunto plan para vincular a figuras políticas con exparamilitares en la campaña de 2025.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Procuraduría investiga a Benedetti y Angie Rodríguez por presunto ‘Pacto de Valledupar’
Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por presunto ‘Pacto de Valledupar’ -
Colprensa

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, por las denuncias relacionadas con un presunto plan que habría buscado vincular a figuras políticas con grupos paramilitares durante la campaña presidencial de 2025.

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La decisión quedó consignada en un auto de la Sala Disciplinaria de Instrucción, firmado por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, en el que se ordena avanzar en la recopilación de pruebas para determinar si existió alguna conducta con relevancia disciplinaria por parte de los funcionarios investigados. El caso tomó fuerza luego de unas declaraciones de Angie Rodríguez conocidas públicamente en agosto de 2026, en las que aseguró que durante los diálogos adelantados con exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habría planteado la posibilidad de que estos realizaran señalamientos contra dirigentes políticos en medio de la contienda electoral presidencial.

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