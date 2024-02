Bailando 'Santo cachón', reapareció agente de la Sijín que protagonizó supuesta infidelidad

Volvió a ser tema de conversación la historia del agente de la Sijín que descubrió una supuesta infidelidad entre su esposa y uno de sus compañeros de la institución. El tema salió a la luz otra vez en redes sociales porque el tercero en discordia, el supuesto amante, apareció en una parranda vallenata bailando al ritmo de 'Santo cachón'.



Sin embargo, lo que desató un gran número de comentarios fue el hecho de que al hombre se le vio muy feliz, esta vez al lado de una mujer rubia que no es Sara, la esposa de su compañero de la Sijín.

En el video se observa que la pareja baila 'Santo cachón', canción que habla de infidelidad. Por supuesto, las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar.

"Esperemos que no se le devuelva el karma y no lo vayan a cachonear también jajajaja", "Jajaja el tombo influencer ahora. Jajaja empezó con la mujer de un compañero, ahora va a ir por la de un coronel", "Por fin se fue de la casa de Sara. Yo pensé que le iba a ayudar a llevar la obligación al compañero Jajajajajaja" y "Que le agradezca al tombo de la Sijín, si no estaría bailando con Celia Cruz", fueron algunos comentarios.



El video por el que compañero de la Sijín se hizo viral

#Virales #Cumaral| En redes sociales, un agente de la Sijin compartió el video en el que descubrió a su pareja sentimental con un compañero de trabajo, otro agente, en plena infidelidad. pic.twitter.com/6pTXyvbvva — Catatumbo al Dia. (@CatatumboalDia) February 3, 2024

Fue el esposo de Sara quien divulgó el video en el que descubre la supuesta infidelidad. Las imágenes comienzan con el uniformado llegando a la que sería su residencia. En el lugar, ve a la mujer y al otro sujeto y empieza a enfrentarlos a ambos.

Publicidad

“Llego a mi casa y me encuentro a mi esposa con este compañerito, que bonito compañero que tengo de la Sijín”, dice el individuo.

Posteriormente, el policía les pregunta a los supuestos amantes si tienen algo que decir al respecto. Su compañero de la Sijín le responde “fue su esposa”, mientras la mujer guarda silencio.

Posteriormente, el individuo echó del lugar al tercero en discordia. “¿Qué espera, paisano, que yo me vaya y usted se quede con ella solo o qué? Arranque mijo, arranque de acá. Arranque que es que yo vivo acá”, expresó.