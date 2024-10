Colombia cayó 1-0 ante Bolivia y los memes no se hicieron esperar: ¿la altura influyó?

Este jueves, 10 de octubre de 2024, la selección Colombia disputó el partido de Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia en la ciudad de El Alto. Aunque se sudó la camiseta, la tricolor regresó sin puntos a casa, una pérdida que no pasó desapercibida.

>>> Puede interesarle: Reacción de Dibu Martínez tras el partido Colombia vs. Argentina llenó de memes las redes

Memes partido Bolivia vs. Colombia

X: @rainbowluisa

X: @gkunyin

Publicidad

X: @Melissaolaya2

X: @unachismosamxs

Publicidad

X: @Dicarop_

X: @thaliv7

X: @AaRcSoft2

>>> Le recomendamos: Beba ganó el premio a la más dramática del Desafío y desató divertidos memes en redes

Publicidad

¿Qué pasó en el partido Bolivia vs. Colombia?

Publicidad

Bolivia fue el ganador de la fecha 9 de la fase de clasificación, haciendo un gol frente a la selección Colombia, quien no logró remontar el marcador. En diálogo con Noticias Caracol Ahora, el periodista Román Gómez explicó que la plaza donde se jugó este partido es atípica.

"Es cierto que Colombia ha tenido problemas con los goleadores, por eso no fuimos al Mundial pasado... yo quiero creer que es algo de la altitud, no están acostumbrados, es muy difícil jugar en esas condiciones, pero no sé si va a tener ocasiones tan claras de gol", comentó Gómez.

¿Cuándo será el próximo partido de Colombia?

Publicidad

El próximo partido que disputará la selección Colombia será en 15 de octubre de 2024 en el estadio Metropolitano frente a la selección de Chile. El partido será a las 3:30 p.m. y se podrá ver en vivo por Gol Caracol.