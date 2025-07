¿Qué se sabe de los otros 5 centros de detención para migrantes que Trump quiere abrir en EE. UU.?

El Gobierno de Estados Unidos busca construir otros cinco megacentros de detención para migrantes como el que se inauguró recientemente en Florida, apodado 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los caimanes). La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la Administración de Donald Trump está en conversaciones con cinco estados del país gobernados por los republicanos para "replicar" el modelo de Florida, sin que haya aún información sobre cuáles son.

Estas declaraciones llegan días después de que Stephen Miller, asesor de Trump y arquitecto de su política migratoria, dijera a la cadena Fox News que su Gobierno quiere que "todos los estados republicanos" trabajen con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para construir nuevos megacentros de detención. "Levanten el teléfono, llamen a DHS, trabajen con nosotros para construir instalaciones en su estado y que podamos sacar a los ilegales y los criminales", dijo el funcionario.

El centro en Florida, situado en una reserva de humedales llena de reptiles, ha sido denunciado por la oposición demócrata y por migrantes detenidos allí debido a sus condiciones "inhumanas". Este sábado, un grupo de legisladores federales y estatales de Florida denunciaron que hay 750 migrantes "en jaulas" tras recorrer por primera vez el nuevo centro. Los congresistas lo consideraron un "costoso truco publicitario y político" de la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Florida.

Florida abrió el sitio a los legisladores demócratas, aunque no a la prensa, después de que los primeros inmigrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz' denunciaron a medios locales las condiciones "infrahumanas" en las carpas improvisadas, con un calor y humedad "asfixiantes", escasez de agua y comida putrefacta. A las críticas también se ha sumado la Arquidiócesis de Miami, que tachó de "corrosivo" e "inapropiado" el nuevo centro de detención.

Hay que señalar también que la "gran y hermosa ley" de Trump convertirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75.000 millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo, según advierten expertos. Con el presupuesto que Trump firmó el pasado 4 de julio, el ICE recibirá 45.000 millones de dólares hacia 2029 para construir nuevos centros de detención, un 62% más que todo el sistema federal de prisiones y que resultaría en la detención diaria de 116.000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).

De igual forma, obtendrá casi 30.000 millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10.000 agentes que se sumarán a los 20.000 ya existentes y alcanzar un ritmo de 1 millón de deportaciones anuales, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). También habrá otros 4.100 millones de dólares para contratar a 3.000 nuevos elementos de la Patrulla Fronteriza y 3.000 oficiales de aduanas, según el DHS. Con todo esto, los agentes migratorios tendrán más presupuesto que el resto de las agencias del orden público en conjunto, como el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Justicia, el resto del DHS, la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), describió un reporte del Instituto Cato.

Además, el presupuesto de 75.000 millones de dólares del ICE es mayor al de casi todos los ejércitos del mundo, salvo el de Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí, apuntó un análisis de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Migrantes describen el infierno dentro del centro de detención Alligator Alcatraz

Decenas de migrantes detenidos en el Alligator Alcatraz denunciaron en los últimos días las condiciones infrahumanas que soportan en las carpas improvisadas, con un calor y humedad asfixiantes, escasez de agua y comida en mal estado. Las declaraciones de testigos, detenidos y sus familiares y abogados contradicen las afirmaciones oficiales de que el lugar "cumple con todos los estándares requeridos". Vladimir Miranda, un migrante cubano con permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia de inmigración. Su pareja, Eveling Ortiz, aseguró al canal NBC 6 que "no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a abogado". Según su relato, cuando fallan los generadores, se quedan sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado, con temperaturas que rondan los 40 grados centígrados, con 90% de humedad. Leamsy "La Figura" Izquierdo, artista urbano cubano arrestado la semana pasada en Miami, denunció que no ha podido bañarse en cuatro días y que las luces están encendidas permanentemente.

En declaraciones a CNN, la esposa de un migrante guatemalteco detenido denunció que su esposo "no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente. Cuando hablamos, solo me repite que la situación es muy mala".

Abogados de detenidos describen el trato recibido como el de "ratas en un experimento". Denuncian comida podrida, baños desbordados de excrementos, mosquitos constantes y condiciones que vulneran derechos básicos, incluyendo el derecho a la religión, tras la supuesta confiscación de biblias.

La organización World Relief también alertó que se les prohíbe orar y practicar su fe dentro de la instalación. La abogada Gina Fraga relató que su cliente pasó cinco días sin agua y que para asearse los detenidos están usando "cubetas de Home Depot", un almacén de construcción. Otros detenidos indicaron que solo reciben "un sándwich al día", sin productos de higiene como cepillos dentales o jabón, y que el acceso a atención médica es extremadamente limitado.

El abogado Phillip Arroyo, que representa a un beneficiario del auxilio migratorio DACA, para jóvenes que llegaron indocumentados con sus padres, aseguró al Miami Herald que su cliente permaneció incomunicado durante días, sin acceso a un abogado, ni comida en buen estado ni condiciones mínimas de salubridad. "Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y aún así está detenido aquí sin explicación", denunció sobre el inmigrante que fue retenido en el lugar tras una parada de tráfico.

*Con información de EFE