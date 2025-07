Ingrid Karina reapareció seis meses después de salir de las calles de Medellín: así se ve ahora

Luego de varios meses alejada de las redes sociales, la exmodelo colombiana Ingrid Karina reapareció en la cuenta de TikTok que su hijo creó cuando fue encontrada en las calles de Medellín, perdida en el consumo de drogas. Tras varios meses de un proceso de rehabilitación en el que tuvo recaídas y escándalos, la mujer se mostró una vez más frente a las cámaras con un gran avance en su recuperación.

Ingrid Karina se volvió un personaje reconocido en Colombia a finales del año 2024, cuando su historia se hizo viral en TikTok, luego de que una mujer que suele ayudar a personas en condición de calle a abandonar las drogas la encontrara en Medellín. En ese primer video se supo que la exmodelo había hecho parte de una importante agencia de modelaje colombiana, que tuvo varios hijos, su hija falleció y estuvo 20 años casada hasta que cayó en el consumo de sustancias. Desde entonces, los internautas han estado atentos a cada nuevo avance de recuperación.



Ingrid Karina hace una nueva publicación en redes sociales

El 12 de julio la exmodelo sorprendió a sus seguidores con una nueva publicación, actualizando cómo avanza su proceso de rehabilitación. Ingrid Karina publicó una foto actual en la que se ve recuperada, arreglada y maquillada, mientras que en otra parte de la pantalla se ve el video con el que los colombianos se enteraron de su situación. "Seis meses de proceso", escribió la mujer en la publicación, dando a entender que en este tiempo ha continuado con su intención de dejar atrás su vida en las calles.

En otra publicación de días antes también se le ve muy arreglada, con su cabello corto, y comiendo un postre. La exmodelo celebró con sus seguidores que ahora se ve "más gordita". Estas nuevas imágenes de Ingrid Karina han impactado positivamente a la comunidad que la sigue en redes sociales, donde la mujer encontró un gran apoyo para llevar adelante su recuperación, incluso después de algunas recaídas que tuvo.

"Estás viviendo una nueva etapa de tu vida. Es muy difícil trasegar el camino que estás viviendo, pero cuando te veas débil piensa que tienes tus hijos y tienes que continuar este proceso"; "Ánimo y no mires al pasado"; "Si lo logras quedarás en la historia de tu familia y en la tuya como toda una campeona"; "Estás hermosa"; "Admiración total", le escriben algunos de los internautas que han estado siguiendo a la exmodelo en estos meses.

Ingrid Karina no publicada nada en sus redes sociales desde el mes de abril, lo que había generado una pequeña preocupación entre sus seguidores, quienes temían que la exmodelo recayera nuevamente en el consumo de sustancias o hubiera abandonado el proceso de rehabilitación. En ese entonces, la exmodelo había expresado en un video que estaba comprometida con su recuperación. "Hola. Hace mucho tiempo no estaba en contacto con ustedes, porque sigo en mi proceso de rehabilitación, como me ven, y estoy a la espera de internarme otra vez. Les mando un beso", expresó en ese video.

Una vez más Ingrid Karina sorprendió a los internautas, mostrando que seis meses después está consiguiendo llevar una vida alejada de las adicciones, aunque no h sido fácil, como se ha evidenciado en diferentes momentos de su proceso. La exmodelo recayó y luego escapó del centro de rehabilitación en el que la internaron de manera involuntaria en un primer momento y denunció maltratos. Después de esto, se reencontró con su hijo, quien desde entonces la ha estado apoyando en su recuperación.

