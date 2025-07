Colombiana en EE. UU. construyó 6 apartamentos tras 4 años de ahorro: "Nunca es tarde para empezar"

La migración suele estar marcada por sacrificios, nostalgia y desafíos. La historia de Angie Urrego, una joven colombiana radicada en Estados Unidos, se convirtió en un ejemplo de perseverancia y planificación. Tras cuatro años de trabajo arduo y una estrategia de ahorro rigurosa, logró construir seis apartamentos en Colombia, incluyendo uno que regaló a su madre como muestra de gratitud y amor. "Lo importante es dar el primer paso y el resto del camino lo pone Dios", expresó la joven.

Este logro ha captado la atención de miles de personas en redes sociales. Su historia ha sido compartida ampliamente en plataformas como TikTok, donde Angie documentó el proceso de construcción y compartió consejos para quienes sueñan con invertir en su país desde el exterior: "Quiero darles todos los tips que me han ayudado 🙌🏻 yo también quiero que cumplan sus sueños 🏡♥️✨🙏".



El punto de partida: una meta mensual y un terreno en Colombia

Todo comenzó con una decisión: ahorrar mil dólares mensuales. La joven colombiana, quien emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, estableció esta meta como el primer paso hacia su sueño de tener vivienda propia en Colombia. Durante el primer año, logró reunir 5.000 dólares, con los cuales, junto a su padre, adquirió un lote de 7x14 metros por un valor de 12.000 dólares.

Mientras ella continuaba trabajando en el extranjero, su familia en Colombia se encargó de adelantar los trámites legales: escrituras, permisos de construcción y la carta de propiedad. Este trabajo en equipo fue fundamental para que el proyecto avanzara sin contratiempos.



De los planos a la obra: el inicio de la construcción

En su segundo año en Estados Unidos, Angie duplicó su capacidad de ahorro mensual a 2.000 dólares. Con este nuevo impulso, dio inicio a la construcción del primer apartamento. Ella misma diseñó los planos gráficos, mientras que un ingeniero estructural se encargó de los aspectos técnicos. La obra fue dirigida por su primo, con quien firmó un contrato detallado que especificaba tareas, materiales y cronogramas, con el fin de evitar sobrecostos o malentendidos.

El primer apartamento, ubicado en el primer piso, fue el más costoso debido a los trabajos de cimentación, nivelación y estructura. Su construcción tuvo un costo total de 18.000 dólares. El segundo apartamento, también en el primer piso, fue más económico: 13.000 dólares, gracias a que ya se contaba con la base estructural.



Aumentar el ritmo: más ahorro, más apartamentos

En el tercer año, Angie elevó nuevamente su meta de ahorro, esta vez a 3.000 dólares mensuales. Esto le permitió reunir 36.000 dólares en un año, con los cuales construyó dos apartamentos adicionales en el segundo piso. Cada uno de estos espacios, de dos habitaciones, tuvo un costo aproximado de 13.000 dólares. El sexto y último apartamento, ubicado en el tercer nivel, fue diseñado con tres habitaciones y representó una inversión de 15.000 dólares. Además, en la parte baja del edificio, se construyó un pequeño estudio tipo sótano, con un valor de 10.000 dólares, ideal para renta o uso personal.



El apartamento que le regaló a su madre

Uno de los momentos más emotivos de esta historia fue cuando Angie decidió regalar uno de los apartamentos a su madre. En un video compartido en redes sociales, se observa la reacción de su progenitora al recibir la noticia. Con lágrimas, la mujer agradece el gesto de su hija, quien durante años mantuvo dos trabajos en Estados Unidos para hacer realidad este sueño.



¿Cuánto costó la construcción de los seis apartamentos en Colombia?

En total, el proyecto tuvo un costo aproximado de 94.000 dólares, equivalentes a unos 376 millones de pesos colombianos. Esta cifra incluye el valor del lote, los trámites legales, permisos, materiales de construcción y mano de obra. En promedio, cada apartamento tuvo un costo de 15.000 dólares, aunque los valores variaron según el nivel de complejidad de cada unidad. Angie ha sido clara en señalar que estos costos pueden variar dependiendo de la ubicación del proyecto. “Las ciudades son más costosas, pero también ofrecen mayores ganancias”, explicó en uno de sus videos.

Por supuesto, los aplausos en redes sociales no se hicieron esperar. Hay quienes aseguran que la historia de Angie inspiró a muchos jóvenes para mantenerse enfocados en sus metas. "Nos dio disciplina, perseverancia, apoyo familiar y sueño realidad. Felicidades 👏", "En 4 años se hizo a 6 apartamentos 😱 Waoooo, mis respetos. Hay gente que lleva 20 años en Estados Unidos y siguen igual, con una mano atrás y otra adelante. Felicitaciones 👏", "Amiga😳¿De dónde sacaste tanta disciplina? No te conozco, pero me enorgulleces 😉", comentaron algunos internautas.

